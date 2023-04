Teatro Valdoca, Raffaello Sanzio e Maderna in scena al Santo Spirito

Sarà il teatro a fare da collante nella ricca programmazione di iniziative, pubbliche e laboratoriali, che andrà in scena alla ex Chiesa del Santo Spirito di Cesena da lunedì 17 aprile al 31 ottobre. Andranno in scena proposte del teatro Valdoca di Cesare Ronconi e Mariangela Gualtieri, della Societas Raffaello Sanzio, di We Reading, di Rimbaud LGBTQ+ Cesena e del Conservatorio Bruno Maderna, vale a dire le cinque realtà culturali che hanno risposto alla Manifestazione d’interesse pubblicata dal Comune il 1° febbraio allo scopo di concedere gratuitamente gli spazi di via Milani, alle spalle del complesso architettonico Roverella.