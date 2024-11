Technogym alle Olimpiadi invernali. Siglato l’accordo di partnership con Milano Cortina 2026

La fiamma olimpica continua a brillare per Technogym: la Fondazione Milano Cortina 2026 e il colosso di via Calcinaro hanno infatti siglato un accordo di collaborazione che ufficializza l’ingresso dell’azienda cesenate nella squadra dei partner delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Per Technogym - marchio leader mondiale nelle attrezzature e tecnologie digitali per il wellness – Milano Cortina 2026 rappresenterà la decima esperienza olimpica (da Sydney 2000 fino a Parigi 2024). La partnership si svilupperà in maniera crescente, fino a trovare la sua massima espressione in occasione del grande evento, in calendario dal 6 al 22 febbraio 2026. Technogym allestirà circa 22 centri per la preparazione degli atleti prima e durante i Giochi invernali di Milano Cortina 2026. Le principali strutture di allenamento, attrezzate per le esigenze di tutte le discipline sportive, saranno all’interno dei sei villaggi olimpici e paralimpici di Milano, Cortina, Predazzo, Livigno, Bormio e Anterselva, mentre i 16 centri di allenamento – appositamente progettati per diverse discipline - saranno situati nelle sedi di gara. Mille attrezzature saranno messe a disposizione di oltre 3.500 atleti, provenienti da 93 Paesi diversi e impegnati in 16 discipline olimpiche e 6 paralimpiche. Inoltre, Technogym garantirà tutti i servizi essenziali correlati, tra cui configurazione, installazione e assistenza. "I giochi di Milano Cortina 2026 sono un progetto che appartiene al nostro Paese – ha dichiarato il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò -. Con questa partnership, le due realtà si assumono un’importante responsabilità nei confronti dell’Italia: noi, come Comitato organizzatore di un progetto sportivo unico al mondo e Technogym come eccellenza ‘made in Italy’, riconosciuta in tutto il mondo per la qualità e il livello di innovazione dei suoi prodotti. Siamo chiamati, insieme, a fare qualcosa di ancor più favoloso rispetto a ciò che è già stato fatto in passato. Dobbiamo utilizzare Milano Cortina 2026 come un incubatore di progetti di successo che mi auguro si possano replicare in altre città del mondo. Auspichiamo che il nome Technogym, unito all’emblema olimpico e paralimpico, ci permetta di raggiungere questi ambiziosi traguardi". Nerio Alessandri, presidente e fondatore di Technogym, ha commentato: "Siamo orgogliosi di essere al fianco del comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026. In Technogym lavoriamo ogni giorno per sviluppare prodotti e tecnologie digitali in grado di aiutare le atlete e gli atleti a migliorare le loro prestazioni e raggiungere i loro obiettivi. I giochi di Milano Cortina 2026 rappresentano un’occasione imperdibile per tutto il Paese. Come azienda che, da più di 40 anni, si impegna a promuovere la cultura dello sport e del wellness, ci impegneremo a presentare l’Italia al mondo come il Paese del benessere e della qualità della vita".

Maddalena De Franchis