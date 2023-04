Technogym fornitore ufficiale delle Olimpiadi di Parigi 2024

Un’accoppiata che si riconferma vincente: Technogym e le Olimpiadi. Parigi 2024 sceglie l’azienda italiana, leader mondiale nelle attrezzature e nelle tecnologie digitali per il fitness, lo sport e la salute, come fornitore ufficiale per l’appuntamento dei giochi olimpici del prossimo anno. Un amore scoppiato, quello tra le Olimpiadi e Technogym, ventitré anni fa. A partire dal 2000 a Sydney, proseguendo con Atene nel 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016, PyeongChang 2018 e Tokyo 2020. All’appuntamento parigino Technogym si riconferma per la nona volta fornitore ufficiale e esclusivo di attrezzature per il fitness e tecnologie digitali per la preparazione atletica. Technogym allestirà 29 centri per la preparazione degli atleti. Quello principale sarà al Villaggio Olimpico e Paralimpico di Saint Denis, mentre gli altri progettati per le diverse discipline saranno situati nelle sedi di gara e presso i Villaggi Olimpici di Lille, Marsiglia e Tahiti, dove andrà in scena il surf. Technogym a Parigi farà le cose in grande: saranno 1.200 le attrezzature messe a disposizione dei 14.900 atleti, tra olimpici e paralimpici, provenienti da oltre 200 paesi e impegnati in 32 diverse discipline professionistiche. L’azienda, nata a Cesena 40 anni fa e ora presente in 100 paesi, fornirà un team di preparatori atletici professionisti per supportare gli atleti e tutti i servizi correlati: configurazione, installazione e assistenza tecnica. Gli atleti di Parigi 2024 avranno la possibilità di allenarsi con la più ampia gamma di prodotti al mondo, in grado di coprire tutte le aree della preparazione atletica come cardio, forza e allenamento funzionale. "Siamo molto orgogliosi di essere fornitori ufficiali delle Olimpiadi – ha detto Nerio Alessandri, presidente e fondatore di Technogym -. Lavoriamo ogni giorno per sviluppare i prodotti e le tecnologie digitali più innovativi, per supportare gli atleti a migliorare le loro prestazioni e raggiungere i loro obiettivi".

Annamaria Senni