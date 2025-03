Technogym gonfia i muscoli. Nel 2024 ricavi per 901 milioni

Technogym chiude il 2024 con ricavi consolidati a 901 milioni di euro, in crescita dell’11,5% rispetto agli 808 milioni del 2023. L’Ebitda adj si attesta a 178 milioni, con un balzo del 17%, mentre l’utile netto sale a 90 milioni di euro, +15%. Il board proporrà ai soci la distribuzione di un dividendo da 80 centesimi per azione, per un totale di 159,3 milioni di euro che verranno pagati il 21 maggio.

Una nota dell’azienda evidenzia che Technogym ha registrato un incremento dei ricavi in tutte le geografie del mondo con risultati particolarmente significativi sotto diversi punti di vista. In Europa, al netto dell’Italia, dove il Gruppo gode della maggiore penetrazione di mercato, Technogym è cresciuta del +10,1%, confermando la leadership del brand in un mercato in continua espansione. Nelle Americhe è particolarmente significativo il risultato raggiunto (+13,9%), in ulteriore accelerazione nel secondo semestre. Il Middle East(+16,3%) è interessato dalle dinamiche globali che vedono un crescente interesse per il wellness con focus su luxury living, ambito dove Technogym è il brand di riferimento. In Asia è confortante il ritorno alla crescita (+5,6%), dopo un 2023 particolarmente interessato dalle difficoltà macroeconomiche della regione.

"Il risultato del 2024 – commenta Nerio Alessandri, presidente e amministratore delegato di Technogym – ci rende fieri del lavoro della nostra squadra che ha saputo innovare, promuovere il brand e raggiungere nuovi clienti in ogni parte del mondo. Technogym è cresciuta in tutte le aree geografiche a livello globale, nonostante le tensioni geopolitiche, ed ha raggiunto un margine Ebitda di circa il 20%, a dimostrazione della fiducia da parte dei consumatori e degli operatori di settore in tutti i segmenti di mercato. L’importante risultato non rappresenta un traguardo ma un nuovo punto di partenza per la nostra Technogym Vision 2027 che abbiamo condiviso poche settimane fa con i nostri collaboratori e partner da tutto il mondo: a partire dall’esperienza di 40 anni di Wellness, siamo determinati a sviluppare l’HealthnessTM, il nuovo progetto di Technogym che ci sta proiettando a pieno titolo nel Life Science".