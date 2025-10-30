Technogym gonfia i muscoli. Ricavi in crescita del 14% nei primi nove mesi dell’anno

Technogym archivia i primi nove mesi del 2025 con ricavi per 708,5 milioni, in crescita del 14% rispetto al pari periodo dello scorso anno (+15% a cambi costanti). I ricavi al 30 settembre registrano una solida crescita sia del business BtoB (+15%) che del BtoC (+10,1%) che confermano l’andamento positivo già registrato nei primi sei mesi dell’anno corrente. Il Gruppo registra una crescita in tutte le aree geografiche. Nelle Americhe migliora il trend di crescita rispetto a quanto di positivo già registrato nei primi sei mesi del 2025. Prosegue la tendenza molto positiva anche in Europa e Middle East mentre si registra un miglioramento del trend in Apac (Asia, Pacifico e Oceania).

Nerio Alessandri, presidente e amministratore delegato, ha commentato: "La costante crescita di Technogym conferma la forza del brand e la solidità del nostro modello di business in grado di coprire i diversi cluster di consumatori e i molteplici segmenti di operatori, grazie alla continua innovazione. La nostra strategia di investimenti di lungo termine nel Technogym Ecosystem e nell’intelligenza artificiale crea valore offrendo soluzioni uniche, connesse e personalizzate per il fitness, il wellness, l’healthness e lo sport. Abbiamo appena lanciato in partnership con World Athletics, la Federazione Mondiale di atletica leggera, Run X, il primo campionato mondiale di corsa su tapis roulant, una nuova iniziativa globale che rivoluzionerà l’e-sport con l’obiettivo di democratizzare il running e renderlo accessibile, a prescindere dalle condizioni climatiche ed in maniera sicura, nei fitness e wellness clubs di tutto il mondo.".

Infine Technogym si è aggiudica la medaglia di platino per la sostenibilità, il massimo riconoscimento possibile, assegnato da Ecovadis, una delle principali agenzie mondiali nella valutazione delle sostenibilità delle imprese.