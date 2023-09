Technogym, Settimana del benessere al via domani. Trecento iniziative di fitness e sport all’aria aperta. Attività fisica, campagna con i medici di base

Al Technogym Village è stato presentato prima il programma della ‘Settimana del Benessere’ che inizierà domani per durare fino al 24 settembre proponendo oltre 300 iniziative che coinvolgeranno più di 80 realtà (il programma completo è disponibile su www.wellnessweek.it) e poi è stato servito il piatto forte dell’edizione 2023, anno che coincide col ventennale della Wellness Valley e col trentennale dell’avvento del concetto di ‘wellnes’s coniato da Nerio Alessandri, patron di Technogym: da oggi infatti parte una campagna di promozione dell’attività e dell’esercizio fisico realizzata dalla Wellness Foundation insieme alla Regione e all’Ausl Romagna in collaborazione con gli ordini dei medici e dei farmacisti e Agifar.

Si tratta di un progetto unico nel suo genere, che mette al centro i medici di medicina generale, chiamati a sensibilizzare i loro pazienti (in particolare la fascia tra i quarantenni e i sessantenni) sull’importanza dell’esercizio fisico. Verranno distribuiti materiali informativi e a ogni paziente verranno mostrate le opportunità più adatte per migliorare il proprio stile di vita. In questo progetto saranno coinvolte anche le farmacie, le palestre della salute e i gruppi di cammino, oltre a tutti i centri sportivi del territorio in generale.

Tornando alla Wellness Week, l’evento che vede in prima fila oltre alla Wellness Foundation e alla Regione, anche l’Università di Bologna e l’ufficio scolastico regionale, in programma c’è una vastissima offerta di sport, fitness, movimento all’aria aperta e approcci dedicati alla sana alimentazione e al benessere psicofisico.

Uno degli eventi di punta sarà ‘Cesena in Wellness’, manifestazione iniziata ieri e che fino a domenica riempirà il Club Ippodromo con 500 ore di corsi, 23 discipline sperimentabili, un pacchetto (gratuito, come tutto il resto dell’evento) pensato per i bambini , accesso a campi da gioco, cyclette, attrezzi ginnici e pure la piscina. Durerà una settimana, ma una settimana è solo l’inizio. Poi ad aspettare c’è tutto il resto della vita.

Luca Ravaglia