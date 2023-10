Tecnocasa, la sesta agenzia apre in via Battisti

Venerdì 20 ottobre inaugura a Cesena, in via Battisti 14, la sesta agenzia immobiliare Tecnocasa in città, che ritorna così anche nel centro storico di Cesena, dove l’ultima presenza risale a cinque anni fa. "Un segnale positivo in questo momento di difficoltà del settore abitativo per fornire a tutti i cittadini un’offerta sempre più ampia e qualificata" sottolinea l’azienda immobiliare. La sede è di 110 metri quadrati, all’interno del quali opererà un giovane team di tre persone.