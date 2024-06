Tedesco rischia di annegare, salvato dagli uomini della Levante

Tedesco salvato in extremis da annegamento al Bagno Delio di San Mauro Mare grazie agli uomini del servizio salvataggio della Cooperativa Levante: Lorenzo Pazzaglia, Marco Dugaria e Daniele Medri. Ieri mattina, alle 10.30, Marco Dugaria della Cooperativa Levante che presta servizio di fronte al bagno Delio di San Mauro Mare, si è accorto che a 70 metri dalla riva stava succedendo qualcosa di strano. Infatti una coppia di turisti tedeschi che stavano facendo il bagno si erano fermati improvvisamente perchè il marito, il signor Franz, 60enne, aveva avuto un malore in acqua e la moglie ha cominciato a sbracciarsi per richiamare l’attenzione, urlando disperatamente. Ma il bagnino di salvataggio aveva già intuito la situazione ed era già partito col suo moscone a remi a soccorrere la coppia. Ha issato a bordo del moscone l’uomo e lo ha portato velocemente a riva a riva dove i colleghi Daniele Medri e Lorenzo Pazzaglia erano già accorsi velocemente con le attrezzature di soccorso: ossigeno, defibrillatore e palloni Ambu. Ha detto Alberto Pazzaglia portavoce della cooperativa Levante, che di giorno fa il bagnino di salvataghgio e alla sera è un cantautore di successo, suona e canta ed è l’autore della celebre canzone "Ciapa la galeina": "All’uomo sono state subito praticate le manovre di rianimazione come da protocollo. Poi sono arrivate automedica e ambulanza".

e. p.