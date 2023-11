‘Tedx’ al teatro Bonci. Otto speaker speciali: "Idee che meritano di essere diffuse"

Otto speaker con storie ed esperienze molto diverse ma di grande spessore saranno i protagonisti della settima edizione del TEDxCesena dal titolo ‘Abracadabra’, che si svolgerà martedì 28 novembre 2023 alle 20.30 al Teatro Bonci. Ciascuno esporrà le proprie "idee che meritano di essere diffuse" con monologhi da circa 15 minuti l’uno, secondo le regole degli eventi TED in tutto il mondo. "Sarà una serata davvero ‘magica’ – affermano Maurizio Berti, licenziatario e curatore dell’evento, e Fulvia Venturi, co-organizzatrice. – Il nostro team è al lavoro da mesi per offrire alla città un evento interessante, ricco di spunti di riflessione e di idee innovative, ma anche di intrattenimento e di piacevoli sorprese, come si addice alla serata a cui abbiamo voluto dare il titolo ‘Abracadabra". L’evento è già sold out da settimane, ma è possibile seguirlo in streaming su sito e social. Per info: www.tedxcesena.com.

Il primo speaker è Andrea Accomazzo, ingegnere aerospaziale

Laureato in Ingegneria Aeronautica al Politecnico di Milano, ha iniziato a lavorare nel 1999 per l’Agenzia Spaziale Europea in Germania. Dal 2013 è capo della Divisione Missioni Interplanetarie dell’ESA, verso Mercurio, Giove, il Sole, Marte e la Luna. La rivista Nature lo ha nominato “scienziato dell’anno” nel 2014.

Luca Baraldi. Esperto di diplomazia culturale e di economia della cultura, lavora da oltre 15 anni a livello internazionale nei settori della trasformazione sociale e della cooperazione culturale. Dal 2019 coordina il dipartimento di Human Sciences di Ammagamma, una società di intelligenza artificiale.

Alice Boyd, sound artist. Dalla musica realizzata con le piante alla registrazione di paesaggi sonori subacquei, il lavoro di Alice, sound artist e compositrice inglese, richiama l’attenzione sui suoni spesso inosservati dei nostri ambienti, esplorando la nostra interconnessione con il mondo naturale e intrecciando l’elettronica ambientale con armonie di ispirazione folk. Quest’anno Alice ha pubblicato il suo EP di debutto ’From The Understory’. Da allora si è esibita in giardini botanici, boschi secolari e luoghi di musica in tutto il Regno Unito.

Andrew Campbell Halavais, linguista. Lavora nel settore del linguaggio prodotto dall’Intelligenza Artificiale, studiando come questa possa imitare meglio gli esseri umani. Sebbene sia un uomo dai molti interessi, è il tempo trascorso nella natura a mantenerlo in equilibrio e a ispirare le sue passioni.

Mia Canestrini, zoologa, conosciuta come “La ragazza dei lupi”. Dopo lauree, master e corsi di formazione, si è occupata di progetti italiani e europei, trascorrendo molto tempo nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. E’ docente in Comunicazione della scienza e Human dimensions presso i master in conservazione della fauna selvatica dell’Università Ca’ Foscari.

Monica Colombera, avvocata ed esperta di transizione energetica. Negli anni ha maturato una competenza altamente specializzata, conquistando numerosi riconoscimenti.

Giovanni Siri, ordinario di Psicologia e consulente di comunicazione d’Impresa, si occupa degli aspetti psicologici e socioculturali della transizione della modernità occidentale e dei “metatrend” che ne stanno modificando lo scenario.

Francesco Tesei, mentalista. Definito da Vanity Fair ‘il più grande mentalista italiano’, si è formato in tecniche di comunicazione e ipnosi presso il Milton Erickson Institute di Torino. Protagonista di spettacoli, trasmissioni tv e autore di libri, è in tour con il suo spettacolo “Telepathy” e lavora come performer e speaker per un uso consapevole, strategico ed efficace del pensiero e della comunicazione, creando un ponte tra spettacolo e psicologia.