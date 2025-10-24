Tedx Cesena, pienone al ‘Bonci’. Quando l’innovazione fa spettacolo

Una serata densa, che ha modificato un po’ la formula tradizionale sposando idee e spettacolo e che, tuttavia, a giudicare dai consensi, non ha deluso la maggior parte degli spettatori. Il TEDx Cesena, ospite al teatro Bonci completo in platea come nei palchi (sold out già da giorni), ha colpito ancora nel segno. C’è bisogno di idee forti ed originali, evidentemente, c’è bisogno di accompagnare il mondo "Crescendo" come è stato il logo dell’8° edizione cesenate, che significa "una chiamata a non stare fermi, a cercare occasioni per maturare".

E come si fa a non acquisire consapevolezza davanti alle parole di Nicola Palmerini, uno dei massimi esperti mondiali sulla longevità? Si muore prima dove il sistema sociale non accompagna una buona vita. Lo sapevamo ma non quanto questo condizionerà il mondo di domani. Arduo invece, per quanto pungolante, seguire il matematico professor Massimo Ferri nella sua disamina tra lo studio delle curvature fino all’intelligenza artificiale, soprattutto per chi con la matematica ha un rapporto doloroso. Stesso dicasi per l’affaccio sulle nanotecnologie pilotata dalla professoressa Elisabetta Paladino, ordinario di Fisica all’università di Catania, per quanto faccia rizzare le orecchie il loro impiego nelle variazioni climatiche e i tanti altri ambiti. A seguire Mitch Clark, sostenitore dell’alfabetizzazione mediatica, che si propone di insegnare come distinguere "ciò che informa da ciò che confonde", e sollecita a tre step: "mettere in pausa, chiedersi perché, controllare due volte". Tutto spettacolo nell’intervento del riminese Alessandro Ciacci, attore e regista teatrale, che strappa la risata sui doppi sensi e non si spaventa se deve commentare senza un attimo di respiro immagini catapultate in scena senza preavviso. Emozioni in bianco per i piccoli attori della Casa di Gesso che vorticando gioiosamente intorno agli alberelli che spuntano in scena e dicono parole magiche di crescita fisica e di cuore. La voce larga di Alessandra Abbondanza, musicista e compositrice cesenate che si è esibita in contesti prestigiosi, ha riempito la scena non prima di avere evidenziato che l’orchestra, paradigma dei gruppi efficaci, ha una sola voce dove il singolo è una parte e non emerge in solitaria.

Audio ben accesso per la redattrice di Limes Agnese Rossi che spiega perché il cosiddetto "Orologio dell’apocalisse" riferito all’annientamento atomico, oggi, è in continuo aggiornamento poiché la deterrenza nucleare legata al possesso della bomba è saltata in ogni sua accezione: troppi Paesi ce l’hanno e le minacce di un’esplosione crescono continuamente. Divertimento e simpatia per Claudio Venturelli, l’entomologo cesenate che spiega come un infimo insetto come la zanzare abbia condizionato nientemeno che la storia del mondo, uccidendo alcuni dei grandi interpreti della storia umana. Dietro ad ognuno una originale scenografia che nella sintesi tra fiori e animali mostra le simbiosi che possono dare avvio ad altri sviluppi. Magnifica l’accoglienza: un kit con acqua (lo spettacolo dura quasi tre ore) ed altri materiali tutti all’insegna del rispetto della natura.