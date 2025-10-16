Teenage Riot Skateboarding. Cesenati protagonisti

Continuano le soddisfazioni raccolte dalla Skate School Cesena nel panorama internazionale. Nello scorso fine settimana infatti una delegazione guidata dal coach Mattia Cecchetti è stata protagonista al ‘Teenage Riot Skateboarding’, uno dei migliori contest europei dedicati ai talenti emergenti e che si si è svolta in Olanda.

La competizione di alto livello ha esaltato il talento degli iscritti della Skate School, che hanno ottenuto ottimi risultati. In particolare Johan Gregori si è classificato al primo posto nella categoria ‘11/13 anni Sponsored’, seguito da Riccardo Gnocchi che nello stesso raggruppamento è salito sul terzo gradino del podio.

Le loro ottime prestazioni (entrambi hanno peraltro 11 anni e dunque hanno gareggiato con atleti per la maggior parte più grandi di loro) sono valse anche il pass per gareggiare nella categoria ‘Open’ nella quale hanno sfiorato l’accesso alla finale.

Ottima prova pure per Gabriele Meini che ha conquistato il secondo posto nella categoria 14/16 anni ‘No sponsored’, confermandosi ai suoi abituali alti livelli.

"Stiamo lavorando molto bene – è il commento di coach Cecchetti – centrando gli obiettivi che ci siamo preposti e raccogliendo soddisfazioni crescenti anno dopo anno. Meritano i complimenti anche tutti gli altri rider che sono scesi in gara coi colori della Skate School Cesena e che si sono resi protagonisti di ottime prestazioni alzando il loro livello in gara: tutti segnali che confermano quanto il futuro prometta bene".

Ma non finisce qui perché in questi giorni una nuova delegazione sempre guidata da coach Mattia Cecchetti lascerà la Romagna per trasferirsi in California: "Abbiamo deciso di invitare i nostri migliori allievi a partecipare a un tour tra gli skatepark più famosi della West Coast statunitense, portandoli a contatto con gli skaters professionisti e offrendo loro una grande opportunità di crescita. Andremo pure a Las Vegas per assistere dal vivo a una delle gare più importanti a livello mondiale, la ‘Sls’, Street League Skateboarding. Il viaggio servirà ovviamente anche a me per osservare da vicino atleti professionisti e coach, con l’intento di migliorare le tecniche di allenamento e gli obiettivi da raggiungere".