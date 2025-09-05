Tegola sulla Futsal: Gedson infortunato, va via

Una tegola molto pesante si è abbattuta sulla Futsal Cesena costretta a rinunciare al tesseramento, d’accordo con il giocatore, del brasiliano Alexandre Gedson che aveva rappresentato il colpo più importante del mercato estivo. L’universale classe 1991 (che già aveva militato nella Lazio e nell’Ostia) dopo alcuni allenamenti ha accusato il riacutizzarsi dei problemi al ginocchio operato nel febbraio scorso, così la decisione di chiudere la brevissima avventura a Cesena e farlo tornare in Brasile. Ora occorre sostituirlo con un altro straniero con caratteristiche offensive e non sarà semplice trovarlo; Gedson infatti avrebbe dovuto rappresentare un quid in più per il club.

Ricordiamo che al momento la Futsal ha uno solo dei tre stranieri permessi dal regolamento, lo spagnolo Youssef Hachimi 17 reti la scorsa stagione a Rovereto. Un altro quindi arriverà a breve ma ai primi di settembre sono davvero poche le soluzioni possibili e gli elementi disponibili. Considerando anche quello che accaduto e la ricerca quindi di un elemento offensivo, potrebbe rientrare la decisione del capitano Simone Pasolini (classe 1988, 18 stagioni in bianconero) di smettere l’attività agonistica per entrare nello staff tecnico di Osimani come collante tra il tecnico e la squadra. Grazie alla sua esperienza difensiva potrebbe dare la propria disponibilità a continuare per un’altra stagione.

Per la Futsal quindi l’addio obbligato a Gedson è stato un colpo basso, la squadra aveva puntato forte sul brasiliano; intanto sabato i romagnoli saranno ad Ascoli per partecipare al triangolare Memorial Bellini insieme ad Active Network e al Cdm Genova. L’inizio ufficiale della stagione è fissato il 13 settembre a Russi per la Coppa Divisione, il debutto in campionato, terza stagione di fila in A2 Elite, avverrà venerdì 26 settembre alle 20,30 al PalaPaganelli contro il Petrarca Padova una delle favorite per la promozione in A.