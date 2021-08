Cesenatico, 6 agosto 2021 - Potrebbe essere l’inizio di una spy story, ma anche di una novella boccaccesca ambientata nel 21° secolo: in un bagno della sede del Credito Cooperativo Romagnolo, in viale Giovanni Bovio 80 a Cesena, è stata trovata una telecamera che qualcuno aveva ben occultato nella cassetta dell’acqua di scarico.



L’episodio risale a qualche settimana fa, ma finora non ne avevamo parlato per non compromettere le indagini. In un bagno che si trova al terzo piano degli uffici centrali del Credito Cooperativo Romagnolo un impiegato che era andato in bagno prima della pausa pranzo ha visto qualcosa di strano nello sciacquone del water; ha guardato meglio e ha visto una piccola telecamera che certamente non faceva parte dell’impianto di vigilanza dell’istituto di credito. Alla ripresa del lavoro ha riferito alla direzione, ma un’ispezione compiuta subito dopo ha portato alla scoperta che la telecamera non c’era più. Evidentemente chi aveva installata l’apparecchiatura si è accorto che era stata scoperta e ha rapidamente provveduto a farla sparire.



Lo strano episodio è stato denunciato alla Polizia di Stato; sul posto sono intervenuti gli investigatori della polizia scientifica che, mancando la telecamera, non hanno potuto fare molto. Hanno visionato le immagini riprese dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza della banca collocate nel corridoio che porta al bagno, verificando che nell’intervallo fra la scoperta della videocamera e l’ispezione che ne ha constatato la scomparsa erano passate una decina di persone.



Fino a ora le indagini non hanno permesso di individuare chi possa avere installato e poi tolto la telecamera appena è stata scoperta, e ovviamente neppure il motivo per cui era stata collocata nel bagno. C’è chi propende per un tentativo di spionaggio e l’ha collegata alle interlocuzioni con altre banche che periodicamente tornano a galla in vista dell’ipotesi di future aggregazioni nel settore del credito cooperativo. Altri, invece, propendono per una semplice goliardata, cioè il tentativo di riprendere le persone mentre si spogliano per espletare le loro funzioni fisiologiche.



Fatto sta che la voce ha circolato fra i dipendenti della banca che lavorano nella sede, soprattutto fra coloro che hanno gli uffici ai piani alti della palazzina di viale Bovio, e ora quando due impiegati si incrociano sulla porta del bagno al terzo piano si guardano con un sorrisino sulle labbra, ma pensano: "Sarà questo colui che voleva sapere cosa faccio quando sono in bagno da solo?".