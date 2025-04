"Telecamere investimento per multare"

"Dieci nuove telecamere ai varchi e inversioni di marcia. Ma a chi giova davvero tutto questo?". Se lo domanda il capogruppo di Fratelli d’Italia in comune a cesena Marco Casali, che torna a criticare la politica di estensione della ztle l’inasprimento delle relative regole.

"Gli effetti sono sempre più evidenti: il centro storico si svuota, i cittadini vengono disincentivati a frequentarlo – afferma –. Dopo l’aumento delle tariffe dei parcheggi, che già spingono molti a preferire altre mete dove sostare è gratuito, basti pensare al centro Montefiore, ora arrivano ulteriori restrizioni. Forse conviene davvero fare una passeggiata o dello shopping altrove". "Ma ciò che lascia davvero perplessi – prosegue Casali – è la logica con cui si scelgono le priorità di spesa. Prendiamo ad esempio la zona di Via Mura di Porta Fiume: da residente, posso testimoniare che la presenza di auto non autorizzate è pressoché inesistente. Non c’è alcun bisogno reale di nuove telecamere in quell’area; la situazione si autoregola senza problemi. Eppure, si investe comunque in dispositivi costosi. Perché? Forse perché questi sistemi non vengono più visti come strumenti di controllo, ma come veri e propri investimenti: una volta installati, garantiranno un flusso costante di multe che finirà per ripagare l’operazione".

E allora la domanda sorge spontanea, aggiunge il capogruppo di Fratelli d’Italia. "Perché si continua a puntare tutto su telecamere che sanzionano il cittadino distratto, mentre si lasciano indietro i progetti davvero utili alla sicurezza, come il completamento della videosorveglianza nelle frazioni, penso, ad esempio, a Calisese, dove il problema non è l’automobilista in cerca di parcheggio, ma chi agisce con intenzioni ben più gravi? La situazione è paradossale. Il piano per la videosorveglianza è stato avviato nel 2014, ma dopo undici anni è ancora clamorosamente incompleto. Al contrario – conclude Casali – per varchi ztl e strumenti sanzionatori come i T-Red, l’attenzione e le risorse sembrano non mancare mai. Questa visione sbilanciata delle priorità richiede una seria riflessione. Forse è davvero ora di invertire la tendenza".