Telecamere: piano nel mirino "La giunta crea panico, il centro perderà passaggio"

Si arroventano le polemiche sul piano di potenziamento delle telecamere nei varchi del centro storico aperte con la protesta dei commercianti di via Quattordici che paventano la chiusura alle auto della strada. "Ma importa a qualcuno che i negozi in centro storico chiudano?". La domanda è del presidente di Confcommercio Augusto Patrignani, dopo la presentazione dei correttivi con l’implemento di 15 telecamere anche ai varchi in uscita, illustrato dall’assessora Francesca Lucchi (nella foto) per stringere la morsa sui veicoli irregolari.

"Non è in dicussione il controllo delle infrazioni – afferma Patrignani – ma il posizionamento di telecamere che determinino un eventuale estensione della ztl, come può accadere in via Quattordici dove ci sono una decina di attività commerciali con piazzole per la sosta che non saranno più raggiungibili con il divieto alle auto di accedere di giorno, mentre ora è solo notturno. È dolorosa questa carenza di sensibilità nei confronti del commercio al dettaglio, in cui lavorano persone con famiglie da mantenere, come tutte le altre. Perché vengono trattati così?".

Contro il piano dell’amministrazione comunale si accende anche l’agone politico e scende in pista Fratelli d’Italia con il coordinatore Luca Lucarelli (nella foto) e Marco Casali, dirigente locale, che ne demoliscono la filosofia. "L’annunciata stretta sui controlli nelle ztl – affermano gli esponenti di FdI – genera paure indotte che allontanano le persone del centro storico. L’investimento supera i 350 milaeuro per aumentare i varchi presidiati e adottare nuove tecnologie più attente a chi entra ed esce dal centro. Una volta che questa misura, sarà attuata è semplice immaginare i suoi effetti: il panico da ztl. Non è la prima volta che succede e forse la giunta Lattuca ha la memoria corta rispetto a cosa generò l’introduzione di Icarus nel 2013. Furono 25.538 i verbali elevati dal sistema di videosorveglianza nei suoi primi 250 giorni di attività a pieno regime: un cesenate su quattro ricevette la sanzione".

Non ci sta il segretario e consigliere comunale del Pd comunale Lorenzo Plumari che replica subito a Fratelli d’Italia: "Nessuno ha intenzione di istituire nuove ztl - afferma –: si vuole aggiornare la tecnologia per migliorare la fruibilità dell’area pedonale nel centro storico. In centro rimane garantito l’accesso sia ai residenti sia alle attività. La gestione omogenea dei varchi eviterà fraintendimenti e quindi infrazion equesto progetto tutelerà di più residenti e lavoratori che hanno esigenza di sostare e che sottolineano talvolta difficoltà nel trovare stalli di sosta disponibili".

Andrea Alessandrini