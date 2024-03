Telecamere sul Trauma Center: "Personale di altissimo livello"

Telecamere sul Bufalini. Lunedì in prima serata, su Rai Tre, torna la trasmissione ’Presadiretta’ con una puntata interamente dedicata al Servizio Sanitario Nazionale, messo a dura prova dal sottofinanziamento degli ultimi dieci anni e dall’aumento del bisogno di cura. Tra i tanti ospedali attraversati ci sarà un reportage realizzato all’ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena, un viaggio realizzato da Riccardo Iacona che ha seguito per diversi giorni l’attività del Trauma Center Romagna, centro di riferimento per i traumi maggiori dell’intero territorio romagnolo.

Durante la puntata andranno in onda interviste e riprese realizzate da Iacona e dal suo filmaker nella Terapia intensiva, guidata dal prof. Vanni Agnoletti, professore straordinario di Anestesiologia dell’Università di Bologna e nella Chirurgia generale e d’urgenza, diretta dal dottor Fausto Catena, nel Pronto soccorso, nella Neurochirurgia ed anche un’intervista al Direttore generale Ausl Romagna, Tiziano Carradori.

"E’ stata una esperienza umana incredibile – racconta Riccardo Iacona – aver incontrato personale medico, infermieristico e sanitario di altissimo livello . Ho capito veramente quanto è prezioso il servizio sanitario nazionale quando funziona . Non è solo prendersi cura di chi ha bisogno di una risposta di salute, dentro gli ospedali pubblici succede molto di più, si stringe un patto con la comunità che costruisce uguaglianza e democrazia. Riuscire a offrire a chiunque, senza guardare al portafoglio, le cure al più alto livello è una conquista di civiltà enorme e quasi unica nel panorama mondiale della sanità. Ecco perché va difesa con le unghie e con i denti. Ed è quello che fanno gli operatori sanitari e il personale tutto che ringrazio di avermi accolto, con il filmaker Massimiliano Torchia, e di aver aperto l’ospedale alla telecamera di Presadiretta".