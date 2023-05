Telefonata al sindaco da Mattarella "Avanti cesenati, forza e coraggio!"

di Andrea Alessandrini

La telefonata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri e l’arrivo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Romagna oggi: le istituzioni si stringono attorno al territorio e alle persone alluvionate.

Al quinto giorno dell’emergenza, sotto la lieve pioggia del mattino, al sindaco Enzo Lattuca che da martedì è impegnato in prima linea a coordinare i soccorsi e gli interventi avviati di ripristino, ha ricevuto una telefonata speciale che lo ha rincuorato. Quella del presidente della Repubblica Mattarella con il quale aveva parlato a tu per tu nella visita del capo dello Stato del 3 maggio, anch’essa funestata dalla pioggia che per miracolo si interruppe proprio per consentire la passeggiata del Capo dello Stato da piazza della Libertà a teatro Bonci a contatto con i cesenati. Era verso mezzogiorno con Lattura che si stava spostando di frazione in frazione per sopralluoghi nelle microzone colpite dalla alluvione, gruppi di case disseminate nel territorio comunale, da Borello a Villa Casone a Pievesestina.

"Sono stato chiamato al cellulare dal Quirinale - spiega il sindaco – e mi è stato passato il presidente che ha espresso vicinanza e solidarietà alla comunità cesenate colpita dall’emergenza maltempo e cordoglio per le tre vittime e ci ha dato coraggio. Con poche e sobrie parole è stato capace in questa occasione così drammatica per la città e la Romagna di farmi percepire dal solo tono della voce la vicinanza e la solidarietà con la nostra popolazione e il territorio. Si tratta di una chiamata che il presidente della Repubblica ha fatto anche agli altri sindaci romagnoli".

"La vicinanza del Capo dello Stato – commenta ancora il sindaco – è davvero molto importante, l’abbiamo sentita, negli scorsi giorni ci è stata trasmessa, e oggi ci ha dato ulteriore forza e coraggio. Sono giorni difficili per Cesena e per tutta la Romagna, stiamo facendo tutto il possibile per aiutare le persone che hanno perso tutto e che da ore sono impegnati nelle operazioni di pulizia e sgombero delle proprie abitazioni, attività commerciali e delle strade. Intanto, il lavoro dei nostri volontari, e di tutte le persone arrivate anche da fuori regione, prosegue in modo serrato per supportare con ogni mezzo i cittadini colpiti".

Oggi è annunciato l’arrivo in Romagna della presidente del Consiglio Giorgia Meloni per una visista ai territori alluvionati in luoghi e modalità ancora da ufficializzare.