Telefoni muti all’ospedale

Per due giorni le linee telefoniche del centralino dell’ospedale "Ginesio Marconi" di Cesenatico sono state interrotte a causa di un importante guasto telefonico della rete Telecom. I tecnici della società telefonica ieri sono stati impegnati al lavoro per risolvere il problema, che ha causato disagi agli utenti residenti nel territorio della costa di Forlì-Cesena e dell’area della Valle del Rubicone. Lo ha comunicato la stessa Ausl Romagna, che in una nota ha auspicato che il problema venga risolto in tempi brevi e si è scusata con l’utenza per il disagio arrecato, ma che non dipende dall’azienda sanitaria.