’Telemaco on stage’, 26 anni da festeggiare

Mercoledì 3 settembre, alle 21.30, in piazza della Libertà a Gatteo Mare, terza edizione di ’Telemaco on stage’, una serata concerto con il live dei ’Barboni di lusso’ per festeggiare il ventiseiesimo anniversario dell’associazione culturale Telemaco odv, con in piazza lo stand delle cantarelle a cura dell’Auser Giulio Cesare, il truccabimbi a cura di Silvi Bersani. L’iniziativa è patrocinata dal comune di Gatteo. Dice Eric Benedetti, presidente di Telemaco che conta una ventina di soci: "Per tutti coloro che presenziando alla nostra festa potranno partecipare all’estrazione di fantastici premi che si terrà sabato 20 settembre alle 21 in diretta sul profilo Instagram di Telemaco_odv, in palio una notte in b&b per due con spa privata e una spa privata per due con aperitivo galleggiante all’hotel Estense di Gatteo Mare, due cene per due a base di tagliatelle e vino all’osteria Casa dei Romagnoli di San Mauro Mare, cinque confezioni di vino della tenuta San Martino di Calisese di Cesena e tanti altri premi in arrivo".

Presente sul territorio dal 1999, l’associazione ha preso in carico ragazzi e adulti con disabilità dando vita al progetto teatrale ’Tana liberi tutti’. Continua il presidente Eric Benedetti: "L’obiettivo è coinvolgere gli stessi, favorendo e stimolando il senso di collaborazione e aiuto reciproco, al fine di favorire l’inserimento nella vita sociale, abbattendo ogni tipo di barriera soprattutto quella pregiudizievole e favorendo il senso di amicizia. Nel 2008 è nata la compagnia teatrale ’Tana liberi tutti’ che ogni anno propone saggi nei maggiori teatri del territorio, instaurando con altre realtà che operano in ambito artistico, dando la possibilità a tutti di mettersi in gioco. Nel 2015 insieme all’associazione Amici di Luca, col supporto dell’amministrazione comunale di Gatteo, dell’associazione Gatteo Mare Turismo, dà vita alla Casina del volontariato, luogo di aggregazione per ragazzi e adulti con disabilità, dando la possibilità di sentirsi parte integrante, confrontarsi e abbattendo il loro senso di solitudine ed emarginazione". Telemaco odv è promotrice dell’iniziativa #donauntappo, non solo integrazione ma anche sensibilizzare le nuove generazioni al tema del riciclo e del rispetto dell’ambiente. Quest’anno più di 100 stabilimenti balneari tra Cesenatico e Gatteo Mare hanno aderito.

Ermanno Pasolini