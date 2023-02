Telemaco riparte da teatro e cinema

L’associazione culturale giovanile Telemaco riprende il progetto ’Tana liberi tutti’. Dopo uno stop forzato di due anni e mezzo a causa dell’emergenza sanitaria, riprende a battere il cuore pulsante dei volontari che attraverso il teatro riescono a coinvolgere anche molti ragazzi disabili e persone con difficoltà. Sono trascorsi più di mille giorni dall’ultimo spettacolo messo in scena da Telemaco al teatro Verdi di Cesena con ’Rumagna l’è un’odissea’ e potrebbe essere proprio ’1.000’ il titolo del nuovo spettacolo che sarà presentato a maggio al termine del progetto 2023, come ci anticipa il presidente Eric Benedetti: "Sono stati mille giorni che sembrano davvero un’eternità, per noi abituati a ritrovarci ogni sabato pomeriggio, divertendoci a fare teatro, preparando rappresentazioni che ci hanno portati ad esibirci nei maggiori teatri, arricchendoci sempre più, creando collaborazioni con altre associazioni del territorio che operano in ambito artistico. Molti di noi avevano ormai perso le speranze nel poter ricominciare l’attività, ma sono stati anche mille giorni in cui abbiamo potuto analizzare ciò che abbiamo realizzato fino ad ora, rivedendo anche un pò il progetto iniziale creato nel lontano 2007, inserendo al suo interno alcune novità al fine di poter realizzare un’integrazione sociale a 360 gradi, cercando di integrare in questo progetto non solo persone con disabilità ma anche persone provenienti da altre realtà come ad esempio il condominio solidale ’Pantera rosa’ di Cervia, con la sua esperienza di co-housing che promuove la residenzialità autonoma rivolta a persone con diverse fragilità, promuovendo la solidarietà e la crescita umana, favorendo sinergie positive tra le persone. Inoltre cercheremo di riattivare tutte le nostre collaborazioni instaurate pre pandemia e lavoriamo per realizzare a fine maggio un nuovo lavoro teatrale che potrebbe chiamarsi proprio 1.000".

Stasera alle 21, nella sede dell’Auser a Gatteo a Mare, sarà presentato il progetto di Telemaco. Il laboratorio teatrale inizierà sabato alle 15, sempre all’Auser di Gatteo a Mare, dove si terranno tre appuntamenti gratuiti per un open day in cui ognuno potrà mettersi in gioco e provare insieme ai volontari una nuova esperienza, con esercizi di propedeutica teatrale, linguaggio del corpo, utilizzo della voce, respirazione e improvvisazione, mentre da marzo ci saranno le lezioni vere e proprie.

Telemaco sta lavorando anche ad un docufilm prodotto da Lotus Music Production dal titolo ’Diversi ma unici’, le cui riprese sono partite dal teatro Bonci di Cesena e si concluderanno al Teatro Comunale di Cesenatico, con una piccola ’chicca’ al teatro Verdi di Cesena. L’idea del docufilm, sostenuto dall’Unione dei Comuni Rubicone e Mare, è nata durante la pandemia, con l’impossibilità di realizzare spettacoli teatrali e la volontà di raccontare la storia di Telemaco, le testimonianze, spezzoni dei vari spettacoli e materiale video inedito.

Giacomo Mascellani