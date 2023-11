Telemaco, ripartono i laboratori teatrali

Oggi prende il via un interessante progetto di laboratorio teatrale organizzato dall’associazione culturale giovanile Telemaco. L’iniziativa è stata presentata all’Auser di Gatteo a Mare alla presenza dell’assessore alle politiche educative, associazionismo e volontariato del Comune di Gatteo Serena Bravaccini e del regista ed autore Michele Zizzari. Dopo due anni di stop forzato torna dunque la compagnia "Tana liberi tutti" per una edizione 2023-2024 ricca di novità. Si parte oggi, a partire dalle 15, con il laboratorio teatrale tenuto da Michele Zizzari, articolato in 10 incontri da due ore ciascuno, in cui sarà possibile imparare le tecniche di base del teatro. Si tratta di un laboratorio innovativo, al quale partecipano anche persone con disabilità, con l’obiettivo di abbattere ogni tipo barriera. Il teatro diventa così strumento di socializzazione ed aggregazione a 360 gradi, per un’attività aperta a tutti dai 16 anni in su, non solo per chi ha già esperienza in ambito teatrale ma anche per tutti coloro che si avvicinano al teatro per la prima volta e desiderano mettersi in gioco, in una iniziativa che vuole uscire da tutti gli schemi, unire le diversità e farne qualcosa di spettacolare. "Il teatro – dice Eric Benedetti, presidente di Telemaco – è un luogo dove protagoniste sono la fantasia e l’immaginazione, in questo contesto l’impossibile può diventare possibile, i sogni possono prendere forma e dove c’è fantasia non possono esistere disabilità e menomazioni. All’Auser di Gatteo a Mare daremo vita ad un luogo in cui, disabili e non, persone di ogni età ed estrazione sociale, uniti dalla passione per il teatro e per l’arte in genere, possano finalmente tornare a condividere emozioni. Per il laboratorio tenuto da Michele Zizzari sono rimasti pochi posti ed il primo incontro di prova è gratuito, dopodichè si lavorerà alla realizzazione di un saggio teatrale che si terrà in un grande teatro del territorio a maggio 2024". Per avere informazioni ed iscriversi al laboratorio teatrale è possibile contattare Eric al 333 3743556 o Barbara al 338 2475583, oppure inviare una mail a laboratorio@telemacoassociazione.it.

Giacomo Mascellani