Tempi di attesa al pronto soccorso, la replica di Pompignoli

Al Direttore dell’ospedale ‘Maurizio Bufalini’ di Cesena, Claudio Lazzari (che ha contestato l’aumento dei tempi di attesa al Pronto soccorso riportato da Pompignoli, Ndr), voglio solo dire che i dati riportati nel comunicato stampa sono quelli indicati dalla Direzione Generale cura della persona, salute e welfare dell’Emilia Romagna nella persona del Direttore pro tempore Luca Baldino. Se la situazione può dirsi in netto miglioramento per i codici azzurro, purtroppo lo stesso non si può dire per i codici rosso, giallo e arancione. Non è una questione soggettiva, ma un dato di fatto. I numeri parlano da soli e purtroppo non lasciano molto spazio all’interpretazione. Mi spiace, dunque, che il Dott. Lazzari ne faccia una questione personale. L’incremento dei tempi medi di boarding al Bufalini dovrebbe far riflettere e maturare una riprogettazione condivisa della risposta all’emergenza. Non è certamente colpa dei medici o degli operatori sanitari se si è arrivati a questo punto. Anni di tagli ai posti letto e di politiche organizzative poco lungimiranti hanno dato questi risultati; ma c’è ancora tempo per migliorare e migliorarsi.

Massimiliano Pompignoli

consigliere regionale Lega Emilia Romagna Salvini Premier

––––––––

Borse di studio

‘Casalboni’

Dalla banca BCC Romagnolo un’ulteriore opportunità per giovani neodiplomati che si sono iscritti al primo anno di università. La Fondazione Giancarla Casalboni di Cesena, di cui BCC Romagnolo è socio fondatore, continua a sostenere gli studenti meritevoli mettendo a disposizione un plafond del valore di 20mila euro per ciascuna borsa di studio elargita, distribuiti lungo gli anni di studi universitari (€ 4.000 all’anno per un massimo 5 anni). Per accedere al programma occorre aver conseguito, al termine dell’anno scolastico 20212022, il Diploma di maturità con il massimo della valutazione (100100), essersi iscritti al primo anno di corso presso Istituti Universitari (o istituti parificati) con sede in Italia o all’Estero e risiedere nei comuni di Cesena, Gatteo, Cesenatico, Longiano, Gambettola, San Mauro Pascoli, Mercato Saraceno, Sarsina e San Piero in Bagno. Tutte le informazioni, il Bando ed il Regolamento sono disponibili sul sito internet della Banca BCC Romagnolo — Apertura bando Borse di Studio “Casalboni” Per candidarsi è necessario inviare entro il 15 marzo 2023 tutta la documentazione a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: [email protected]