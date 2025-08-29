Tempi di Recupero Festival, si parte da Bagno

Arriva a Bagno di Romagna uno degli eventi più prorompenti e originali a livello gastronomico e naturale della regione: Tempi di Recupero Festival. La quinta edizione, in programma da oggi a domenica 31 agosto, sarà itinerante e toccherà tre luoghi simbolo delle aree interne romagnole: Bagno di Romagna, Santa Sofia e il Borgo di Pianetto di Galeata, cuore storico della manifestazione. "Un Festival diffuso, che si conferma come un laboratorio a cielo aperto di convivialità, sostenibilità e creatività". Lo comunica con grande soddisfazione il sindaco di Bagno, Enrico Spighi, che spiega: "Il filo conduttore di quest’anno sarà la foresta, simbolo di rigenerazione e biodiversità. Un invito a riflettere sull’uso consapevole delle risorse e sul rapporto fra uomo e natura. Questa edizione rappresenta anche il coronamento di un lavoro voluto con forza e orgoglio dall’attuale amministrazione comunale, che si è adoperata perché il Festival approdasse a Bagno, riconoscendo in esso un’occasione unica per valorizzare territorio, comunità e eccellenze locali".

Il programma sarà ricco e variegato. Cene speciali con chef creativi e osti Slow Food, colazioni scenografiche sul lago, degustazioni di vini e birre sostenibili, cocktail consapevoli, pizze gourmet, mercati di prodotti di eccellenza, attività di foraging, conferenze, laboratori del gusto e uno spazio dedicato ai più piccoli con il Festival del Recupero Kids. L’ingresso al Festival è libero e senza prenotazione. Solo le proposte enogastronomiche e alcune attività avranno un costo variabile. L’apertura ufficiale è oggi pomeriggio, alle 18.45, con una visita guidata alle Terme di Santa Agnese a Bagno, riservata ai giornalisti provenienti da tutta Italia.

A seguire, la Cena del Recupero: Foresta (ore 20), che vedrà protagonisti lo chef stellato Gianluca Gorini di San Piero, insieme a Valerio Serino, Fabio Ingallinera, Cinzia Olivi e Michele Di Carlo. Domani sabato, la giornata si aprirà con ’In E-bike a Lago Lungo’ di Bagno (8.30-13), con partenza da S.Piero, e con ’La colazione sul lago’ (9-11), curata dagli chef Mattia e Luca. Il Festival proseguirà nei giorni successivi nella confinante Valle del Bidente. "Questo Festival – commenta a conclusione Spighi – è l’esempio più bello di come i territori sappiano parlarsi e creare sinergie. Eccellenze gastronomiche e artigianali si intrecciano col patrimonio naturalistico, con l’acqua e con la consapevolezza del suo utilizzo. E’ anche un’opportunità preziosa per far conoscere le eccellenze naturalistiche e termali del nostro territorio e per valorizzare il lavoro dei tanti imprenditori che ogni giorno ne curano lo sviluppo. Un ringraziamento speciale va agli organizzatori e al Comune di Galeata".

Gilberto Mosconi