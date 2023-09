Tempio da valorizzare Sangiuliano oggi a Sarsina

Giornata cruciale oggi a Sarsina per il destino dei resti del tempio romano rinvenuto nei mesi scorsi nell’area del cantiere del palazzetto dello sport comunale. Oggi nella cittadina che diede i natali a Plauto arriva infatti in visita Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura nel governo Meloni. E’ stato proprio lui a sollevare il caso del rinvenimento del ’capitolium’ di Sarsina ponendo con forza l’esigenza della valorizzazione del monumento risalente al primo secolo avanti Cristo e chiudendo implicitamente all’ipotesi di ricoprire gli scavi e procedere con la costruzione della palestra e del centro commerciale.

Sangiuliano arriva oggi alle 13 a Sarsina per visitare il luogo degli scavi e conferire con il sindaco Enrico Cangini, che ovviamente aspetta chiarimenti anche sull’ambito finanziario dell’operazione. La palestra comunale sarebbe infatti stata realizzata come onere di urbanizzazione per la costruzione del supermercato. Un percorso alternativo, con la prosecuzione degli scavi, pone la necessità di trovare un’alternativa anche per la realizzazione dell’impianto sportivo del quale Sarsina ha assoluta necessità. l ministro e anche il sottosegretario Vittorio Sgarbi nei giorni scorsi hanno ribadito l’impegno del governo. Dopo Sarsina, Sangiuliano farà tappa anche a Bagno di Romagna verso le 14. "Ringrazio il Ministro alla cultura Gennaro Sangiuliano – dichiara Alice Buonguerrieri, parlamentare di Fratelli d’Italia – per aver accolto la mia proposta di recarsi, dopo il sopralluogo a Sarsina, anche a Bagno di Romagna, il Comune in cui sono nata e cresciuta, per vedere alcune delle bellezze storico culturali che il Comune offre. Tra queste la Basilica romanica di Santa Maria Assunta con pregevoli opere d’arte al suo interno, la suggestiva Piazza Ricasoli, adiacente alla basilica, il Palazzo del Capitano lungo la via fiorentina che racconta il legame di Bagno di Romagna e la Toscana, il tutto accompagnato dalla presentazione al Ministro delle millenarie acque e sorgenti termali, conosciute ed apprezzate già in epoca romana. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i rappresentanti del Governo Meloni che continuano a confermare, con la loro costante presenza, grande attenzione per il nostro territorio, per le sue caratteristiche ed esigenze".

re.ce.