Tempo della tombola, riapre il Palarubicone

Torna il tempo della tombola a Savignano pronta a riaprire questa sera il Palarubicone, in via della Resistenza, nel parcheggio dello stadio. Era il finire del 1996 quando il primo Palarubicone aprì i battenti grazie ad un gruppo di savignanesi intraprendenti che volevano creare una casa delle feste per il territorio. Per 24 anni il Palarubicone è stato un ritrovo immancabile per migliaia di persone. L’imponente tensostruttura di quasi 1000 metri quadrati, riscaldata, è pronta. A condurre il progetto sarà la neonata associazione Rubicone Eventi, con in prima linea Matteo D’Elia, presidente dell’associazione, Andrea Astolfi, Nicola Carlini e Luca Pazzini. A coordinare il nuovo team sarà Mattia Guidi. Con loro il principale artefice della lunga storia del Palarubicone: Franco Nini Gozi, per 23 edizioni al timone.

Dice D’Elia: "Siamo emozionati e orgogliosi per il ritorno di un luogo come il Palarubicone a cui almeno tre generazioni sono legate da splendidi ricordi del periodo delle festività. La grossa responsabilità sta nel far ritrovare la stessa atmosfera, valorizzando con un tocco di modernità una creatura che la Compagnia del Palarubicone aveva reso una vera e propria istituzione su tutto il territorio. Saranno con noi i gruppi Roxy Bar, Margò 80 e Caiman, rilanciando con nuovi show come il tributo ai Queen con Queen Vision e il dj set di Spranga a Capodanno. Non mancheranno gli spettacoli per i più piccoli che riporteranno sul palco Bimbobell, così come le serate Amarcord con Sgabanaza".

Ha aggiunto Filippo Giovannini sindaco di Savignano: "Per tanti anni Savignano e il Palarubicone sono stati una cosa sola durante le festività. Questo ritorno è stato voluto, dai savignanesi e dall’Amministrazione. Il tendone sarà la casa dei grandi, piccoli, amanti della tombola, della musica, del buon cibo, dell’allegria. Sarà una casa per tutti". L’ingresso al Palarubicone è gratuito.

Ermanno Pasolini