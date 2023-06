Tempo di ripartenza in spiaggia I turisti dimenticano l’alluvione "Adesso c’è voglia di mare e sole"

Il ponte del 2 giugno segna l’inizio dell’estate. Il sole, l’acqua pulita e il desiderio di lasciarsi alle spalle le tristezze dell’alluvione, hanno portato tantissime famiglie, coppie e comitive, a ritrovarsi in riviera. I risultati confortanti delle analisi sulle acque marine, hanno tranquillizzato i bagnanti, tant’è che sono veramente tante le persone che hanno scelto di fare in questi giorni il primo bagno. Luca Galvani, artigiano idraulico, e la moglie Beatrice, commerciante titolare di un negozio nel centro di Imola, hanno deciso di trascorrere più tempo possibile al mare assieme alla figlia Giulia di 6 anni: "Quest’anno abbiamo affittato un appartamento a Cesenatico, siamo già venuti qui nelle settimane scorse e adesso ci godiamo il ponte della Festa della Repubblica, per fare anche il bagno. I risultati delle analisi fatte nelle acque, qui sono molto buoni e questo ci tranquillizza, anche perchè sulla costa non ci sono stati problemi con l’alluvione. C’è tanta voglia di sole e di mare, lo si respira ed è bello poter guardare al futuro con ottimismo, pensando di poter trascorrere delle belle vacanze al mare, in un posto ideale per le famiglie con bambini come il Bagno Milano, dove ci sono tanti servizi".

Ieri la spiaggia si è riempita sin dalle prime ore del mattino e le temperature alte, hanno portato migliaia di persone a fare la passeggiata sulla battigia. Ci sono tanti turisti che alloggiano negli alberghi, nei residence, nei campeggi e negli alloggi estivi, ma anche parecchi romagnoli dell’entroterra, desiderosi anch’essi di poter trascorrere delle belle giornate all’aria aperta, respirando la brezza marina e gustando piatti di pesce. Negli stabilimenti balneari ieri sembrava di essere a Ferragosto, con molti giovani che si sono dati appuntamento per gustare un aperitivo finalmente con i piedi sulla sabbia. I ristoranti stanno lavorando in pieno ed in generale tutti gli operatori turistici sono contenti, anche se in molti lamentano di essere stati danneggiati dalle comunicazioni sui problemi relativi agli allagamenti dei giorni scorsi, che non hanno toccato la riviera. Tanti anche i giovani e i giovanissimi attirati dalla possibilità di fare il primo bagno al mare, per nulla intimoriti e ben informati della bontà delle analisi eseguite nei giorni scorsi nelle acque marine.

Sofia, 20 anni, studentessa universitaria al secondo anno nell’Ateneo di Bologna, non vedeva l’ora di poter tornare al mare: "E’ una vera liberazione, perchè avevamo veramente tanta voglia di poter vivere delle giornate così, che sono importanti, perchè far ripartire il turismo servirà anche a far rialzare le famiglie colpite dall’alluvione". Alessia Sartini, 18 anni, studentessa del Liceo scientifico Righi di Cesena, e Linda Pavolucci, anch’essa 18enne e studentessa del Liceo classico Monti di Cesena, hanno deciso di trascorrere a Cesenatico il ponte: "Venivamo in questa spiaggia in famiglia quando eravamo più piccole e continuiamo a frequentarla adesso che siamo indipendenti. Qui è tutto bello e troviamo alquanto strano il fatto che non sia stato comunicato correttamente l’ottimo stato dei territori della riviera e dei quartieri al mare in genere, perchè qui si sta benissimo, non ci sono problemi ed è il luogo ideale dove poter trascorrere momenti di relax, di cui tutti ne hanno bisogno". Anche i vacanzieri da fuori regione hanno scelto la riviera, come Enrico di Milano che gioca a beach volley assieme ai compagni di comitiva, e i tanti stranieri, soprattutto tedeschi, che per la Pentecoste hanno scelto gli alberghi della zona ed il Cesenatico Camping Village. Giacomo Mascellani