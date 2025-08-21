Tempo pieno alla Aldini, Conti:: "Il personale lo assegna il Governo"

L’assessore regionale Isabella Conti e la consigliera Francesca Lucchi entrano nel merito della sospensione del tempo pieno alla scuola materna Mirca Aldini di Cannucceto, criticando le forze di destra. "Dipende dal Governo assegnare il personale – attacca la Conti –, e decidere quante sezioni attivare, la Regione ha già investito risorse proprie per evitare il ’taglio’ di 10mila bimbi. A Cannucceto non manca dunque la volontà di Comune e Regione, per garantire la seconda sezione a tempo pieno, bensì non c’è la decisione ministeriale di assegnare personale sufficiente. E’ importante chiarire bene le responsabilità, perché sulle scuole statali non decide il Comune e nemmeno la Regione. In tutta Italia quest’anno ci saranno 5.660 docenti in meno e 2.174 impiegati in meno nelle scuole, mentre la Regione Emilia-Romagna ha fatto la scelta opposta, investendo per difendere le scuole nei territori più fragili e ha fermato gli accorpamenti che il Governo voleva imporre e basati su proiezioni sbagliate. In Regione – prosegue la Conti –, gli indirizzi triennali per il diritto allo studio sono passati con l’astensione di FdI, compreso il consigliere Pestelli, che usa le difficoltà create a livello nazionale per fare polemica locale". È molto critica anche Francesca Lucchi: "Sul tempo pieno le domande vanno poste ad altri, non a Comune o Regione, anche perché è il Governo con la Legge di Bilancio 2025 a portare maggiori difficoltà a famiglie e bambini. Sono scelte e priorità diverse, noi in Emilia-Romagna abbiamo fatto la scelta opposta, investendo per difendere le scuole, portando avanti progetti, sino ad azzerare le liste di attesa dei nidi proprio a Cesenatico".

g. m.