Tempo pieno alla materna Aldini. Pestelli incalza Comune e Regione

Finisce inevitabilmente per andare anche sul campo politico, la polemica riguardo l’abolizione del tempo pieno alla scuola materna Mirca Aldini di Cannucceto. Luca Pestelli, consigliere regionale di FdI, già firmatario di una interrogazione sul tema depositata in Regione, in un documento esprime pieno sostegno alle famiglie, chiamando in causa Regione e Comune. "La continuità educativa è un diritto – dice – e noi siamo da sempre sensibili al tema della genitorialità. Investire sui servizi che consentono alle famiglie di conciliare vita privata e attività lavorativa è prioritario, soprattutto in un contesto storico che affronta un trend demografico negativo; per questo è fondamentale che le istituzioni si attivino per garantire, già per l’anno scolastico 2025-2026, la seconda sezione a tempo pieno alla scuola dell’infanzia Mirca Aldini di Cannucceto". Pestelli critica l’operato dell’assessore Isabella Conti: "Non basta la solidarietà della Regione, ma sono necessarie risposte concrete, che dovranno necessariamente avere compimento attraverso un impegno dell’amministrazione comunale di Cesenatico. Alla comunità non servono parole, ma i fatti. Noi sosteniamo le richieste delle famiglie e dei genitori, in quanto siamo di fronte ad una evidente discriminazione dell’accesso ai servizi educativi. In questo siamo accanto a quei genitori che hanno raccolto mille firme, affinché la seconda sezione a tempo pieno possa essere attivata alla scuola di Cannucceto; è un loro diritto e all’atto delle iscrizioni si era detto e, in base alla legge, si sarebbe potuto realizzarla. La sinistra parla di inclusione e parità e poi nei fatti discrimina i genitori e le famglie".

g. m.