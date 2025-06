Tempo pieno alla materna Aldini. Confronto tra dirigente e genitori

I genitori dei bambini che frequentano la scuola materna Mirca Aldini di Cannucceto ieri hanno incontrato la dirigente scolastica Lucia Santarsiero, sulla mancata attivazione della sezione a tempo pieno per l’anno scolastico 2025-2026. Nei locali della nuova scuola di viale Torino, mamme e papà in tale occasione hanno avuto un faccia a faccia al quale hanno partecipato anche il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Emanuela Pedulli. Il dibattito è stato acceso, ma la dirigente scolastica Lucia Santarsiero è stata ferma sulla sua posizione: "Il provvedittorato ha garantito per il prossimo anno scolastico soltanto tre insegnanti alla Mirca Aldini anziché quattro dell’anno scolastico precedente, quindi la scelta è stata obbligata, anche perché la materna di Cannucceto è quella che ha subito di più il calo demografico. Una soluzione potrebbe essere quella di trasferire gli scolari alla materna La Vela nel quartiere Madonnina". "A nostro avviso – replica la portavoce dei genitori Jessica Amadio –, è ancora possibile garantire il full time e le istituzioni possono cambiare gli equilibri, in virtù anche del fatto che c’è la possibilità di avere una deroga e una turnazione fra gli insegnati. Chiudere il tempo pieno è un danno ai bambini ed ai genitori, ma è anche un danno alla stessa scuola Mirca Aldini per il suo futuro. Noi a febbraio abbiamo firmato dei moduli di iscrizione forniti dalla scuola ed ora è inaccettabile apprendere che le regole sono cambiate". Una mediazione potrebbe essere quella di garantire un tempo pieno più breve delle 40 ore, se i genitori degli altri piccoli sono d’accordo.

g.m.