Tempo pieno all’Aldini, i genitori non mollano:: "Comunicazione tardiva"

Sulla mancata istituzione di una sezione a tempo pieno nella scuola materna Mirca Aldini di Cannucceto, i genitori non si arrendono e ieri, attraverso una nota stampa, hanno fatto sapere che l’Ufficio Scolastico Regionale già il 28 aprile aveva fatto una comunicazione che indicava nel Primo Circolo didattico 19 docenti, ripartiti in 9 sezioni a tempo pieno ed una sezione a tempo ridotto, ed il 30 aprile Il Primo Circolo didattico faceva riferimento al problema della materna con il tempo ridotto che è appunto Cannucceto. Quindi non è vero che le comunicazioni risalgono al 22 maggio.

Per questo motivo mamme e papà proseguono la battaglia per il tempo pieno.