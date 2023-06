Tende d’autore sulla spiaggia Le icone del fumetto al sole

E’ dedicata alle "Icone del fumetto", l’edizione 2023 delle Tende Mare, l’originale ed unica mostra d’arte allestita utilizzando come tele le tende che sulle nostre spiagge garantivano l’ombra ai bagnanti prima della diffusione degli ombrelloni. L’appuntamento è nella spiaggia libera di piazza Andrea Costa, dove domani pomeriggio alle 18, si terrà l’inaugurazione della 27esima edizione della manifestazione che colorerà la spiaggia di Cesenatico sino a settembre. Le nuove tende sono state realizzate dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna. In passato questa esposizione aveva già incontrato le opere di Hugo Pratt e Milo Manara. Questa volta però i giovani allievi del prestigioso istituto ravennate hanno voluto indagare e reinterpretare quei personaggi che sono diventati le "icone" di un genere artistico popolare e ormai globale, articolato in molteplici espressioni, da quelle più classiche e vintage sino alla graphic novel e ai manga, e ormai accolto ampiamente anche in altri media, primo tra tutti l’immagine televisiva e digitale. Nelle tende al mare di quest’anno troveremo dunque personaggi più o meno riconoscibili, comunque tutti reinventati in una nuova creazione artistica sui supporti delle tende, appartenenti sia al mainstream, sia ad affezionate nicchie di cultori, ma tutte parte di un gioco figurativo che come ogni anno entrerà in diretto dialogo con il pubblico, in un luogo decisamente originale e fuori dai canoni come quello della spiaggia di Cesenatico. Questa è del resto la forza e l’originalità delle "tende al mare" a 26 anni dalla loro prima edizione, dovuta alla felice intuizione del Premio Nobel Dario Fo che inaugurò la prima rassegna nel 1998. Com’è noto, le "tende al mare" vengono realizzate su tende confezionate artigianalmente sul modello di quelle utilizzate un tempo in spiaggia prima degli ombrelloni; la manifestazione si è poi affermata tra gli eventi estivi in ambito nazionale per l’originalità della formula, per la qualità delle proposte, e la capacità di far dialogare l’arte nelle sue variegate forme con il grande pubblico, a partire da una situazione totalmente informale come quella della spiaggia. In questa iniziativa il Comune ha come partner stabile e determinante dell’iniziativa la Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, che garantisce ogni giorno l’alzata quotidiana delle tende e la loro sorveglianza, mentre la Consulta del Volontariato cura le attività legate alla vendita in beneficenza delle tende; l’iniziativa è anche da sempre supportata dal Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna. Grazie alla Cooperativa stabilimenti balneari, sarà possibile inoltre ammirare alcune tende delle precedenti edizioni, allestite presso le altre spiagge libere di Cesenatico, a Ponente e Levante. Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Emanuela Pedulli sono molto soddisfatti: "Le tende al mare sono uno dei numerosi regali che Dario Fo ha fatto a Cesenatico e la città è riuscita a raccogliere questa idea e a farla diventare una tradizione consolidata arrivando a ventisei anni di esposizioni. Non vediamo l’ora di scoprirle e di poterle ammirare per tutta l’estate". Giacomo Mascellani