Tennis, Racchette in classe: lo sport scuola di vita

La scuola elementare di Villamarina del Secondo Circolo di Cesenatico, apre le porte al tennis con il progetto "Racchette in classe". Quest’iniziativa, promossa dalla Federazione Italiana Tennis e padel e portata con entusiasmo sul nostro territorio grazie all’impegno dell’Insegnante Tiziana Scimone (ex giocatrice ed ex giudice arbitro internazionale di tennis), rappresenta un’opportunità straordinaria per la crescita personale dei bambini.

L’insegnante Scimone, dopo aver messo in risalto le qualità del campione italiano Jannik Sinner con la classe 4^C, ha preso contatti con la Federazione e ha inviato una lettera insieme ai suoi alunni, per ringraziare Jannik Sinner delle sue vittorie e per aver riportato il titolo di Campione d’Italia di Tennis dopo 48 anni. Successivamente ha avanzato la richiesta di poter portare il tennis nella scuola attraverso il progetto "Racchette in classe".

L’idea è stata subito appoggiata da Michelangelo Dell’Edera, direttore dell’Istituto superiore di formazione Roberto Lombardi, e da Massimo Nicolini, direttore tecnico dell’Emilia Romagna, con il quale si son presi subito i contatti per iniziare il progetto a scuola all’inizio di aprile. Attraverso lezioni coinvolgenti e inclusive, il maestro federale Lorenzo Tavani, in stretta collaborazione con i docenti di riferimento, lavoreranno con impegno per costruire momenti di sana attività sportiva.

"Il nostro obiettivo – ha detto Tiziana Scimone – non è solo insegnare le tecniche del tennis, ma anche nutrire la passione per questo bellissimo sport. Siamo fiduciosi che Racchette in Classe diventerà un capitolo memorabile nel percorso educativo dei nostri ragazzi, lasciando un’impronta positiva nelle loro vite".

Grazie al supporto della vicaria Patrizia Gregori e della maestra Paola Arienti, è stato creato un ambiente dove ogni studente potrà esplorare le proprie abilità fisiche e sviluppare competenze che vanno oltre il campo da gioco, contribuendo così alla loro formazione integrale. Dopo anni in cui il tennis italiano non aveva campioni a cui riferirsi, ecco che il giovane campione Jannik Sinner dà questa motivazione in più a molti bambini e ragazzi che vogliono avvicinarsi e conoscere il tennis.

Le attività si svolgono nelle ore destinate all’attività motoria e non hanno costi per le famiglie degli scolari. Il maestro Tavani, il quel gestisce il Centro tennis di Cesenatico in viale Cesare Abba, crede in questo progetto.

Giacomo Mascellani