"Tensostruttura con i ristoranti fino alla Befana"

Federico Brandinelli, 27 anni, impiegato di Sogliano al Rubicone, è il nuovo presidente della Pro Loco. Lo affianca un consiglio direttivo formato in maggioranza da giovani: Massimo Ambrogiani vicepresidente, Lorenzo Brigliadori, Annalisa Mulieri, Nicoletta Toni, Franca Igbinosum e Nicolò Giacobbi.

Come mai questa scelta?

"Ho scelto io di mettermi in gioco per dare un contributo attivo al paese per ’operare attivamente e positivamente alla vita del nostro, come diceva Giovanni Pascoli, piccolo grandemente amato paese di Romagna’". Quella di Sogliano è una delle Pro Loco più attive del Rubicone.

"Sicuramente è una grande responsabilità in quanto la Pro Loco da noi ha sempre avuto un ruolo importante nelle varie manifestazioni che si organizzano, sempre con il supporto dell’amministrazione comunale".

Quali sono le novità che intende apportare nelle iniziative targate Pro Loco?

"Partire dalle basi che sono già solide con gli eventi tradizionali, cercando di migliorarli dove è possibile e portare un contributo innovativo".

In primo piano ci sarà sempre la Fiera del Formaggio di Fossa?

"L’evento cardine è questo. Una fiera storica che quest’anno ha raggiunto la 48ª edizione. A livello promozionale è l’evento di punta che permette a migliaia di persone e a tanti turisti di conoscere il nostro territorio e i suoi tanti prodotti che sono diventate eccellenze, come, oltre al formaggio, le teglie di Montetiffi, il savor di Montegelli, le varie marmellate e i grani antichi".

Vi sostenete con il contributo del Comune?

"Ad oggi in gran parte possiamo contare sul contributo e il supporto del Comune. Però essendo un ente del terzo settore vogliamo partecipare a bandi e finanziamenti che vengono messi a disposizione da Regione, Stato e Fondi Europei".

Perchè un giovane come lei ha deciso di dedicare tempo alla guida della Pro Loco?

"Alla base c’è il fatto che tengo molto alla qualità della vita del mio paese. Non solo io, ma tanti giovani che hanno deciso di partecipare a questa avventura. Un ringraziamento ai tanti volontari che donano il loro tempo nel volontariato alla Pro Loco. E poi grazie a coloro che da sempre hanno fatto parte della Pro Loco e continuano a collaborare".

E dopo la Fiera del Fossa?

"Abbiamo già in programma una serie di eventi per il periodo natalizio e manterremo la tensostruttura con i cinque ristoranti allestita in piazza Matteotti per la Fiera fino alla Befana, in collaborazione con altre associazioni culturali del territorio".