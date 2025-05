Tenta la truffa del bonifico. Preso il finto maresciallo

Denunciato per tentata truffa un finto maresciallo della Finanza. I carabinieri di Macerone di Cesena hanno denunciato un uomo di 46 anni, ritenuto presunto responsabile di "tentata truffa, usurpazione di titoli e sostituzione di persona", ai danni della titolare di un Bed & Breakfast. La tentata truffa è stata attuata dall’uomo attraverso la tecnica del "Bonifico Sbagliato/ da restituire", il tutto dopo essersi presentato come "Maresciallo della Guardia di Finanza". In particolare la donna, titolare dell’esercizio ricettivo, ha ricevuto una telefonata sull’utenza della sua attività, durante la quale il sedicente maresciallo le chiedeva un lungo pernottamento per sé e per altre tre persone, con una spesa complessiva di diverse migliaia di euro. Successivamente la titolare del B&B ha ricevuto una seconda telefonata dal sedicente maresciallo, dal cui profilo WhatsApp compariva la foto di un uomo in uniforme, durante la quale ha fornito i riferimenti per il bonifico bancario e per l’importo della prenotazione, corrispondente a 2.400 euro, che veniva apparentemente eseguito. Infine l’autore ha effettuato un’ultima chiamata, con la quale ha annullato la prenotazione per un imprevisto e ha chiesto alla titolare dell’attività la restituzione della somma in precedenza versata, ma su un ulteriore conto corrente, diverso da quello utilizzato per l’accredito. La donna, insospettita dal comportamento dell’interlocutore, invece di aderire a quest’ultima richiesta, si è recata subito presso la locale stazione dei Carabinieri dove, confrontandosi con i militari, ha capito di essere stata oggetto di un tentativo di truffa e ha sporto formale denuncia. L’approfondita analisi dei dati riferiti a utenze telefoniche e conti correnti, ha poi permesso ai carabinieri di individuare il presunto truffatore che, nel frattempo, aveva revocato il bonifico fatto in precedenza, che è poi risultato da un istituto bancario estero, con la vana speranza di "incassare e trasferire" il risarcimento che fortunatamente non è avvenuto. I carabinieri consigliano, in caso di dubbio, di contattare il numero di emergenza 112 e le forze dell’ordine con le quali confrontarsi ed a cui, eventualmente, sporgere denuncia.

Ermanno Pasolini