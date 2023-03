Tenta un furto e reagisce contro gli agenti

Cercava di introdursi furtivamente in un’abitazione ed è stato fermato dagli agenti del commissariato di Cesena. Un senegalese di 23 anni è finito denunciato in stato di libertà per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo è stato sorpreso alcune sere fa mentre armeggiava intorno alla serratura di un portone in una casa in centro a Cesena. La reazione nei confronti degli agenti è stata violenta. Il senegalese ha cercato di colpire con pugni e calci i poliziotti, e solo grazie alla prontezza degli operatori è stato bloccato e si è proceduto all’identificazione. Il 23enne, senza permesso di soggiorno e con alle spalle vari precedenti, è stato denunciato per resistenza e oltraggio e messo a disposizione dell’ufficio immigrazione.

É solo una delle quattro persone denunciate la settimana scorsa in seguito ai controlli degli agenti di polizia che hanno identificato in tutto 604 persone e controllato 429 veicoli. Nella zona stazione è stato sorpreso un 43enne polacco mentre cercava di sbarazzarsi di un involucro contenente 2 grammi di cannabis. Il 43enne, volto noto alle forze dell’ordine, è stato sanzionato per il possesso di droga e segnalato in prefettura. Sempre alla stazione è stato sorpreso un 37enne del Marocco senza permesso di soggiorno, con precedenti per spaccio. Nei suoi confronti era già stato emesso un provvedimento di allontanamento dall’Italia ed è nuovamente stato segnalato all’ufficio immigrazione. I controlli dei poliziotti hanno poi portato a identificare, all’interno di un parco del centro urbano, due cittadini del Gambia di 25 e 23 anni, senza permesso di soggiorno. Uno di loro ha cercato di disfarsi di due involucri con 5 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e maijuana. Denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio. Denunciato anche il connazionale.

Nella foto: perquisizione della polizia.