Tentano furto in una casa: due in manette

Stavano cercando di introdursi in un’abitazione del centro storico attualmente non occupata ma, grazie alla provvidenziale segnalazione di un cittadino e al tempestivo intervento di una pattuglia del commissariato di polizia di Cesena, due uomini di 37 e 36 anni, entrambi senza fissa dimora ed entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati prima bloccati e poi arrestati. I fatti si sono svolti lo scorso fine settimana, quando i movimenti sospetti di due cittadini di origini straniere, algerino uno, tunisino l’altro, sono stati notati da una persona che transitava nella zona del cuore della città e che non ha esitato a contattare il 113, raccontando la scena. Per fortuna i poliziotti sono riusciti a raggiungere il luogo indicato in pochissimo tempo, tanto da riuscire a individuare subito i due sospettati. I quali, vista la situazione, sono stati costretti a desistere dal loro intento, cercando dunque di allontanarsi in fretta e nel contempo di liberarsi di un seghetto con una lama di 30 centimetri che evidentemente era stato utilizzato con l’intento di scassinare la catena che impediva l’accesso alla proprietà privata.

Il loro maldestro tentativo non è però passato inosservato ai poliziotti che, dopo aver fermato i due, hanno anche recuperato l’oggetto destinato allo scasso. Il trentasettenne algerino, in regola col permesso di soggiorno, era già entrato a contatto con la giustizia italiana per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione. Ha risposto con veemenza nel tentativo di evitare i controlli e causando lesioni a un agente dichiarate guaribili in 10 giorni. Il trentaseienne tunisino, non è invece in regola col permesso di soggiorno e in passato ha già dovuto rispondere delle accuse di reati legati alle sostanze stupefacenti e contro il patrimonio e la persona. Il loro arresto è stato convalidato e il giudice ha stabilito la misura dell’obbligo di firma.