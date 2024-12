Tentata rapina alle poste di San Vittore

Si è trattato sicuramente di due balordi quelli che ieri mattina alle 8, orario di apertura, hanno tentato di mettere in atto una rapina nell’ufficio postale di San Vittore. Hanno aspettato che arrivasse la direttrice e appena si è avvicinata alla porta di ingresso per disinnescare il sistema di allarme, le hanno inteminato di aprire la porta dicendole "Apri apri". Lei ha aperto, è scattato l’allarme e i due dalla paura sono scappati a mani vuote. Non è stato possibile capire se si sia trattato di due italiani o stranieri, in quanto dalle due parole pronunciate, "Apri apri", è stato impossibile per la direttrice decifrare bene l’inflessione linguistica. Poi nella concitazione dei fatti, la paura e il timore di subire qualcosa di brutto sono stati attimi difficili. I due avevano il volto travisato da passamontagna e cappuccio e non si sa se fossero armati. Poi si sono dileguati. Gli accertamenti vengono condotti dai carabinieri di Cesena per cercare di risalire a identificate i due balordi, avvalendosi anche dall’ausilio delle telecamere di videosorveglianza dell’ufficio postale e quelle pubbliche e private della zona.