Tentativi di truffe con falsi sms: "Richiami con urgenza il Cuup"

Ennesima truffa capitata a una cesenate di 50 anni ieri mattina, che (oltre ad essersi spaventata) si è vista prosciugare la ricarica telefonica di alcune decine di euro. Il messaggio, arrivato sul cellulare della cesenate, aveva in testa la scritta ’CUUP’. Si tratta di una truffa bella e buona. Il testo recitava cosi: "Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CUUP al numero 899897939 per comunicazioni che la riguardano". La donna, che è rimasta ingannata dalla dicitura CUUP e ha erroneamente pensato che il messaggio arrivasse dal CUP (Centro unico di prenotazione dell’ospedale), ha chiamato immediatamente il numero indicato nel messaggio-truffa. "Avevo fatto da poche settimane una mammografia all’ospedale e aspettavo l’esito dell’esame - ha detto la 50enne - e ho temuto che fosse un messaggio del servizio sanitario. Ho chiamato il numero, ha risposto una segreteria e sono rimasta in attesa, e il mio credito telefonico (che ammontava a poche decine di euro) si è prosciugato in pochi minuti".

Tentativi di truffe attraverso falsi sms sono stati denunciati più volte dall’Ausl Romagna che continua a mettere in guardia i cittadini e li invita a non richiamare i numeri indicati e a segnalarli alle forze dell’ordine. Ecco un altro tipo di truffa simile indicato da Ausl. "Alcuni cittadini hanno segnalato agli Uffici Relazioni con il Pubblico dell’Ausl della Romagna – hanno spiegato dall’Ausl – di aver ricevuto degli sms sul proprio cellulare, con l’invito a ’contattare i nostri uffici Asl al seguente numero 8959009036 per comunicazioni che la riguardano’. Avvisiamo che non si tratta in alcun modo di un servizio dell’Azienda Usl della Romagna, ribadendo che l’Ausl non effettua questo genere di comunicazioni all’utenza da numeri speciali e soprattutto non chiede soldi, ma sono quindi tentativi di truffa e si invitano pertanto i cittadini a non richiamare i numeri indicati e a segnalare casi di questo tipo alle forze dell’ordine".

Nella foto: il messaggio truffa.