Tentato furto aggravato denunciati un uomo e una donna

I carabinieri del Norm di Cesenatico hanno denunciato un uomo di 32 anni e una donna di 46, per tentato furto aggravato. Le indagini sono state condotte in seguito alla denuncia di una donna di 64 anni che ha riferito che, mentre era in sosta nella propria auto, è stata avvicinata da una donna che l’ha distratta per chiederle un’informazione per agevolare il suo complice che, dopo aver aperto la portiera lato passeggero, ha tentato di prendere il portafoglio sul sedile. Lei accortasi del raggiro, è riuscita a metterli in fuga.