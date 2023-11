Tentato omicidio e pentimento: "La coltellata? Solo per difendermi"

Crocetta di Longiano, 3 novembre 2023 – Un lungo e dettagliato esame da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Forlì che ieri mattina ha sentito, nella sua aula, il 61enne di Crocetta di Longiano che lunedì sera ha accoltellato il figlio 28enne, al termine di una furiosa lite e ora è finito indagato per tentato omicidio. Assistito dal suo legale Lorella Mengozzi, il 61enne di Longiano si è lasciato andare a una lunga confessione davanti al giudice. La versione dei fatti dell’indagato, che lunedì sera ha accoltellato il figlio alla schiena e a un fianco con un’unica coltellata che fortunatamente non ha leso gli organi vitali, punta tutta sulla legittima difesa. Il 61enne ha ricostruito i fatti dal suo punto di vista e ha detto di "aver agito per difendere lui e la moglie dall’aggressione del figlio". Il 28enne, secondo il racconto del padre, avrebbe aggredito il genitore con un batticarne, procurandogli una ferita alla testa, e avrebbe anche aggredito la madre, facendola sbattere contro un angolo del frigorifero. Il 61enne ha parlato dei problemi di natura psichica del ragazzo, che vanno avanti da anni e rendono complicata la convivenza con i genitori.

L’indagato, che è stato arrestato dai carabinieri di Longiano coadiuvati dal comando centrale della compagnia di Cesenatico e portato in carcere a Forlì, ha detto al giudice che è "assolutamente pentito" di quello che ha fatto: "Sono andato ben oltre a quelle che erano le mie intenzioni, cercavo solo di mettere in salvo me e mia moglie dall’aggressione mio figlio". Il padre è molto preoccupato delle condizioni del ragazzo che si trova ancora ricoverato al Bufalini, ma è comunque fuori pericolo. Il ragazzo è stato subito operato dai sanitari dopo l’accaduto e fortunatamente il taglio, provocato dalla lama da cucina, non ha leso gli organi vitali.

A Crocetta di Longiano, dove dal 2019 si era trasferita la famiglia, l’intera comunità è sotto choc per l’accaduto. Lunedì alle 21, dopo la lite furibonda, il ragazzo è uscito di casa barcollante e, sanguinante, si è accasciato al suolo davanti all’uscio di casa, mentre, con un fil di voce, chiedeva aiuto a una vicina di casa. Il padre è stato arrestato per tentato omicidio, aggravato dal fatto di aver agito nei confronti del figlio, e ieri il giudice delle indagini preliminari si è riservato di decidere sulla convalida dell’arresto e sull’eventuale applicazione di misure cautelari. I vicini di casa della famiglia che abita a un centinaio di metri dalla chiesa di Crocetta, hanno detto che in passato hanno sentito più volte le liti in famiglia, ma mai la discussione era diventata così feroce e accesa.

“Si è trattato di un episodio gravissimo che ha colpito tutti a Longiano - ha detto il sindaco di Longiano Mauro Graziano - esprimiamo solidarietà nei confronti del giovane e cercheremo in ogni modo di essere vicini e di aiutare la famiglia".

"Si tratta di una famiglia con problemi economici e poco inserita in paese - ha detto il parroco di Crocetta, don Alessandro Nava - so che c’erano dei contrasti tra padre e figlio e, alcuni giorni fa mi hanno detto che hanno visto il ragazzo dormire in macchina davanti alla chiesa". Sembra infatti che il 28enne volesse andare via di casa e avesse avuto spesso dei litigi in famiglia per motivi economici. Il ragazzo non lavorava, e percepiva un assegno di mantenimento a causa della sua invalidità, ma i soldi non gli bastavano per andarsene di casa. Il giovane veniva visto spesso in paese passeggiare in solitaria con il suo cane.