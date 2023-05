Tentato suicidio, ragazza salvata da due poliziotti

Una storia a lieto fine, grazie al pronto intervento della Polizia di Stato. Ma anche una serata ad alta tensione quella di mercoledì, quando una ragazza minorenne, seduta a cavalcioni sul parapetto del Ponte Vecchio con l’evidente intenzione di lasciarsi cadere, è stata tratta in salvo da due poliziotti. Diverse le telefonate giunte alla sala operativa del Commissariato che hanno messo in moto l’intervento. Gli operatori della volante giunti sul posto si sono precipitati alle spalle della ragazza e l’hanno afferrata per allontanarla dal bordo. Subito allertati i sanitari del 118 per consentire le verifiche delle condizioni della giovane che da tempo soffriva di uno stato depressivo. A far scattare l’intenzione di porre in essere l’estremo gesto, forse una discussione in famiglia.