"Terme club di Bagno? Una discoteca sana"

Scrivo in merito alla chiusura del Terme Club disco di Bagno di Romagna. Il titolo “..cocaina e alcol a fiumi” non credo rappresenti onestamente la realtà. Ho 54 anni e in gioventù ho sempre frequentato il “Terme”. Dopo anni di inattività ha riaperto ed è stato frequentato dalle mie 2 figlie, evitandogli trasferte nella lontana riviera Romagnola e senza che gli sia mai occorsa alcuna disavventura. Mi sento di definire il Terme Club una discoteca sana, che eventualmente soffre dei problemi che affliggono la società in generale. Il Sig. Burioni, che a soli 28 anni ha intrapreso un’attività imprenditoriale, viene additato come causa di eventi che nemmeno le istituzioni, la scuola e la famiglia riescono ad arginare. Del resto è risaputo che la cocaina gira anche in parlamento, sui mezzi pubblici avvengono quotidianamente episodi di violenza e su furti, rapine e truffe, anche legalizzate, meglio tapparsi occhi naso e orecchie. Che è quello che facciamo chiudendo il Terme Club, nell’illusione che adesso i nostri figli sono al sicuro. Credo sia ora di finirla col cercare a qualsiasi costo un responsabile per qualsiasi avvenimento e iniziare tutti a farci un bell’esame di coscienza.

Daniele Canestrini

–––

Il titolo a cui lei si riferisce ovviamente sintetizza solo le motivazioni con le quali il questore ha ordinato la chiusura del locale. Non è un nostro giudizio (la redazione)