Terme davanti al giudice del lavoro

E’ iniziata ieri mattina in tribunale a Forlì davanti al giudice del lavoro Agnese Cicchetti la procedura per tentare la conciliazione fra Terme Santa Agnese spa, cinque lavoratori che fanno capo al sindacato Cisl e una alla Cgil. L’azienda ha presentato ricorso perché non vuole pagare ai lavoratori quanto stabilito dall’Ispettorato del lavoro. Si tratta della nota vicenda relativa alle gravi inadempienze nella gestione del personale riscontrate nel 2021 dall’Ispettorato del Lavoro che hanno portato a sanzioni per 227.000 euro a carico della società controllata dal Comune di Bagno di Romagna (che detiene il 68% delle quote azionarie) e al riconoscimento di crediti ai dipendenti per 318.000 euro. Queste sanzioni (in parte già pagate) e debiti nei confronti dei dipendenti hanno appesantito il bilancio 2024, chiuso in perdita per quasi mezzo milione di euro a fonte di un fatturato di circa 4,7 milioni che comprende sia l’attività termale che quella alberghiera. Le Terme Santa Agnese sono rappresentate in giudizio dallo studio legale Pinza di Forlì, i lavoratori dall’avvocato Patrizia Nardella di Cesena, legale della Cisl e dall’avvocato Ivan Carioli per la Cgil.

La vicenda sindacale, che si sta trasferendo sul piano giudiziario, è intricata: l’azienda controllata dal Comune (se ne occupa personalmente il sindaco Enrico Spighi) ha cercato di trovare accordi facendo offerte che molti dipendenti hanno considerato irricevibili. Secondo quanto riferito il 28 marzo scorso in commissione consiliare dal sindaco Spighi, il tentativo di conciliazione ha dato questi esiti: 26 dipendenti hanno rinunciato totalmente al pagamento per un totale di 48.000 euro, 11 hanno accettato di percepire il 10% di quanto accertato dall’Ispettorato, e 34 non hanno accettato l’offerta per un totale di 176.000 euro (fino a 38.000 euro a testa).

Al termine dell’udienza di ieri mattina la giudice Cicchetti ha rinviato la trattazione della causa per consentire alle parti la presentazione di memorie.

A complicare ulteriormente la vicenda c’è il fatto che l’azienda, in accordo col sindaco Spighi, ha presentato una denuncia-querela contro ignoti (attualmente in fase di istruttoria) perché era stata rilevata la manomissione del sistema informatico di rilevamento delle presenze sul lavoro dei dipendenti del complesso termale e alberghiero: qualcuno, da ricercare fra coloro che avevano accesso al sistema informatico, avrebbe corretto manualmente i rilevamenti elettronici dei dati relativi agli ingressi e alle uscite dal lavoro, e poi avrebbe cancellato tutti i ‘file’ modificati. I dati (gli stessi sui quali aveva lavorato l’Ispettorato del lavoro) erano poi stati recuperati poiché erano stati ‘salvati’ su un server di emergenza.