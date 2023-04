Terme di S.Agnese, ripresa l’attività

Dopo la chiusura invernale hanno ripreso l’attività le Terme Santa Agnese di Bagno di Romagna. La struttura si presenta con alcuni servizi rinnovati e ammodernati. Durante l’inverno, si è provveduto alla ristrutturazione di alcune camere dell’hotel, una bella e confortevole dimora storica assurta a struttura ricettiva a 4 stelle. Inoltre, sono state apportate varie migliorìe anche alla sala da pranzo, e si è provveduto altresì alla riorganizzazione del servizio reception alberghiero e termale. Il Centro estetica, benessere e salute è stato completamente rinnovato e ampliato. Terme S. Agnese è all’avanguardia anche nel suo storico settore termale dove si può anche usufruire di un percorso termale e un corretto stile di vita per il benessere del corpo e della mente. E ciò per ottenere un vero e proprio "Rinascimento psicofisico", valorizzato al massimo dalle proprietà terapeutiche delle famose acque ipertermali bagnesi, le cui sorgenti scaturiscono dalla roccia, a 45 gradi, proprio al centro del complesso alberghiero-termale di Via Fiorentina.

Gilberto Mosconi