Terme di Santa Agnese, nuova sala meeting

Sabato, le Terme di Santa Agnese di Bagno di Romagna hanno celebrato un importante momento di rinnovamento e rilancio, inaugurando ufficialmente la nuova sala meeting Rosetti e presentando i servizi di eccellenza che accompagneranno la stagione termale fino al 6 gennaio 2026. Al taglio del nastro il sindaco, Enrico Spighi. "Questo rinnovamento – ha detto – rappresenta un ulteriore segno tangibile del percorso che stiamo portando avanti nel segno del rinnovamento, della qualità e della programmazione. La nuova sala sarà un vero e proprio polo per la formazione, la divulgazione e la crescita della nostra destinazione, nonché dell’attenzione verso il termalismo, fiore all’occhiello della nostra località". "Un sentito ringraziamento – ha proseguito Spighi – va all’architetto Paolo Marcelli, che ha seguito con competenza e sensibilità i lavori. E’ l’inizio di un nuovo cammino, che vede affiancarsi la nuova direzione sanitaria e il rinnovamento del percorso terapeutico e della governance sanitaria. Un ringraziamento speciale anche al personale della struttura, che conferma ogni giorno l’elevato livello delle prestazioni erogate, come recentemente testimoniato da una lettera di encomio che ho avuto il piacere di ricevere e che sarà mia cura trasmettere alla direzione delle Terme".

La nuova sala meeting, frutto di un attento lavoro di restyling, è dotata di moderne tecnologie audio e video, 60 sedute e tavoli componibili ed è pronta ad accogliere congressi, eventi aziendali, formativi e ricreativi. L’evento è stato anche l’occasione per presentare la nuova direttrice sanitaria, la dottoressa Monica Raimondi, specialista in pneumologia, che guiderà un’equipe composta da medici termali e otorinolaringoiatri altamente qualificati. Tra le novità più attese della stagione, è stato presentato il nuovo servizio di medicina estetica, a cura del dottor Lorenzo Cerreoni, professionista affermato nel settore, che arricchisce ulteriormente l’offerta delle Terme di Sant’Agnese.

"Durante l’incontro di sabato – ha concluso Spighi – sono stati inoltre illustrati i nuovi percorsi di benessere, pensati per offrire un’esperienza termale sempre più coinvolgente e rigenerante, in piena armonia con una tradizione che affonda le sue radici in oltre 2000 anni di storia: le Terme Santa Agnese sono, infatti, le terme pubbliche più antiche dell’Emilia-Romagna".

gi. mo.