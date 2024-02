"Terme di Sant’Agnese?. Il Comune deve chiarire"

Insieme per il Futuro, gruppo consiliare di opposizione per il centrosinistra a Bagno di Romagna ha presentato un’interrogazione al sindaco Marco Baccini in merito al Consiglio di Amministrazione (Cda) Terme di Santa Agnese SpA, riguardante varie problematiche relative alla gestione di quella società, di cui il Comune detiene la quota di maggioranza, pari al 68,19%. Un tema su cui, recentemente, ha calcato la mano nelle medesime modalità anche Alice Bonguerrieri, capogruppo della Lista Un Bene in Comune (centrodestra).

Il gruppo capeggiato da Enzo Montalti ha ricordato al primo cittadino di essere già più volte intervenuto anche per supportare le azioni dei sindacati in merito alle violazioni sulla disciplina delle assunzioni e delle turnazioni, riscontrate e sanzionate dall’Ispettorato del Lavoro. "Da alcuni giorni gira voce di un imminente cambio del Cda della struttura – rincara Montalti –. Non avendo evidenza di alcun avviso di ricerca candidati per quelle funzioni, si chiede conferma di detta voce ed eventualmente se il cambio è relativo all’intero Cda o solo ad una parte di esso. In caso affermativo, si chiede di conoscere le esperienze e conoscenze richieste, il tipo di incarico, il contratto con il quale saranno assunti, considerate le imminenti elezioni e la possibilità di una mancata conferma da parte della futura amministrazione, gli eventuali compensi previsti".

In chiusura, il capogruppo avanza una richiesta di delucidazioni circa "la ragione per la quale non ci risulta alcuna menzione dell’Ispettorato del Lavoro nella pagina della trasparenza delle Terme Santa Agnese".

