Terme di Sant’Agnese, oggi la commissione

C’è attesa a Bagno di Romagna per la riunione della terza commissione del Consiglio comunale ‘Finanze e bilancio - enti e società partecipate - tributi’ convocata per oggi, alle 18, con un solo argomento all’ordine del giorno: ‘Aggiornamento sulla situazione di Terme S.Agnese’.

La convocazione segue la decisione del sindaco Enrico Spighi (il Comune detiene il 68% delle quote azionarie del complesso termale e alberghiero) di rendere noto che Enrico Camillini, presidente del consiglio d’amministrazione di Terme Santa Agnese, aveva presentato una denuncia-querela contro ignoti sostenendo di aver trovato corpose tracce di manomissioni dei dati relativi alle presenze sul luogo di lavoro dei dipendenti, e quindi delle retribuzioni elargite.

La denuncia-querela non fa nomi, ma le voci che girano con insistenza indicano una ventina di dipendenti che avrebbero beneficiato di queste manomissioni. Questo ha accentuato la spaccatura fra i circa ottanta dipendenti: da una parte i ‘buoni’, quelli che hanno accettato la proposta avanzata dal sindaco Spighi di estinguere con la corresponsione del 10% il credito certificato dall’Ispettorato del lavoro per prestazioni retribuite in modo non corretto, e i ‘cattivi’ che chiedono il pagamento completo dell’intera somma indicata dall’Ispettorato del lavoro (in totale si tratta di una somma superiore a 200.000 euro).

La commissione, che si riunirà nella sala consiliare di Palazzo Pesarini in seduta aperta al pubblico, è presieduta da Paolo Camillini, capogruppo della lista ‘Visione Comune’ che ha espresso il sindaco; ne fanno parte Carla Pari, assessore alla Crescita Educativa e Armonia Sociale, e il consigliere comunale Paola Fabbri, entrambe esponenti di ‘Visione Comune’, e i due capigruppo delle liste di minoranza: Olinto Bergamaschi di ‘Andare Oltre’ ed Enzo Montalti di ‘Insieme per Bagno di Romagna’.

