Terme di Valverde, accordo pubblico-privato

Importanti novità sul futuro dell’area delle Terme di Valverde. La proprietà del terreno, la società Parco di Levante, attraverso la commercialista Ester Castagnoli, ha proposto un accordo operativo al Comune di Cesenatico, per sbloccare la situazione e arrivare a realizzare il centro termale, con benefici sia per il pubblico che per i privati. La proprietà ha affidato il progetto all’architetto Giovanni Lucchi, il quale ha realizzato un piano interessante sotto il profilo turistico.

L’area si estende per oltre sei ettari e mezzo, per la precisione 65.525 metri quadrati, compresi fra viale Dei Mille, la strada parallela al lungomare, il parco di Levante, via Saffi e via Dante. Nel Pug è classificata come zona di "agricoltura urbana", quindi il primo nodo da sciogliere era sapere se si tratta di un campo agricolo a cento metri dal mare, oppure se vi sono delle prospettive. Lucchi si è rapportato con il sindaco Matteo Gozzoli e la dirigente del settore, l’ingegnere Chiara Benaglia. È emerso che l’articolo 28 della legge regionale 24 del 2017, rende possibile modificare le previsioni del Pug per dare sviluppo ad una parte del territorio, quindi le due parti hanno ragionato su questa apertura, è iniziata una trattativa, partendo dal fatto che si tratta di un’area strategica per la città ed è fra le più grandi della riviera.

L’Amministrazione si è dichiarata disposta ad accogliere un accordo ma con due punti fermi, che sono la rigenerazione dell’area esclusivamente a fini turistici e che vengano rispettati i parametri stabiliti dal Piano urbanistico generale. L’architetto Giovanni Lucchi ha presentato un progetto dove il privato interviene sul 40 percento della superficie, quindi 26.210 metri quadrati, di cui 18.920 metri di superficie costruita, per realizzare un albergo da 160 camere, un villaggio con 60 bungalow di qualità, un centro termale, una piscina con acqua termale e solarium, una piscina per il nuoto, un ristorante, un piccolo market afferente l’attività e un centro congressi da 600 posti con possibilità di arrivare a 1.000 posti sfruttando il roof garden, cioè il giardino pensile.

L’ala dell’edificio termale è 4.275 metri quadrati, l’area bungalow di 4.680, l’hotel è di 9.965 metri fra camere e spazi comuni, per un totale di 18.920 metri quadrati. Il privato realizzerebbe anche 270 posti auto a servizio dell’hotel e delle terme. In cambio il Comune sugli oltre 65mila metri quadrati riceve il 60 percento, pari a 39.431 metri quadrati, di cui ne utilizzerà 23.313 a verde pubblico per ampliare il parco di Levante e 16.118 per realizzare 644 posti auto pubblici, senza utilizzare il cemento e l’asfalto, ma garantendo una superficie permeabile in erba. Nel progetto c’è anche la possibilità di installare delle bio pergole per costruire un grande impianto fotovoltaico. La Giunta comunale ha dato il via libera ed è partito l’iter per approvare l’accordo operativo, quindi il progetto di massima e successivamente quello esecutivo.

Giacomo Mascellani