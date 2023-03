Terme di Valverde, all’asta da oggi il terreno di sei ettari e mezzo

Oggi va all’asta l’area sulla quale sarebbero dovute sorgere le Terme di Valverde. È un terreno di sei ettari e mezzo della società parco Levante con una concessione termale, che il tribunale di Forlì ha deciso di vendere al miglior offerente per saldare i creditori. Il bene è situato in una zona ad alta valenza turistica, tra il confine sud del parco di Levante nel quartiere Boschetto, e l’inizio di Valverde. Il terreno è delimitato da viale dei Mille che è la parallela del lungomare viale Carducci, via Dante Alighieri e lo svincolo con la Statale Adriatica. La zona, in base al Piano urbanistico generale approvato in consiglio comunale lo scorso 13 ottobre, è classificata come di "agricoltura urbana" ed è un’area trasformabile mediante accordo operativo.

L’asta si tiene presso lo studio del liquidatore giudiziale, la commercialista Ester Castagnoli, al numero 7 di via Marchesi Romagnoli, nel centro di Cesena. La base d’asta è 3 milioni, 979mila e 400 euro. In caso di più imprenditori o società interessate, l’aumento in gara dovrà essere minimo di 50mila euro. Per effetto del nuovo Pug, l’area ha perso le potenzialità edificatorie che il precedente strumento urbanistico, il Prg del 1998, le riconosceva. Il terreno è escluso dalla perimetrazione del territorio urbanizzato ed è attualmente a destinazione "agricoltura urbana", in quanto area permeabile assoggettata ad un piano particolareggiato mai convenzionato.

Tuttavia, in quanto considerata "vuoto urbano", è individuata quale area preferenziale all’utilizzo della capacità insediativa del Pug, dove è possibile intervenire solo ed esclusivamente attraverso un Accordo Operativo, nell’ambito del 3% del suolo disponibile sul territorio.

g.m.