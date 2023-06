’Terme e termalismo’, rimandata la conferenza organizzata dal Pd

Avrà luogo in data da definire, la conferenza su Terme e Termalismo, che era stata programmata per il 25 maggio a Palazzo del Capitano a Bagno di Romagna. Il coordinamento comunale del Partito Democratico, d’intesa con l’assessore regionale Andrea Corsini e gli altri relatori alla conferenza, di fronte alla drammatica emergenza relativa all’alluvione che ha colpito tutta la Romagna e praticamente tutti i Comuni del territorio compreso quello di Bagno, ha comunicato con firma del segretario Pd di Bagno, Pietro Bellucci (nella foto), di aver assunto la decisione di rinviare ad altra data la conferenza sul tema "Il futuro ha un cuore antico-Il sistema termale e turistico locale e le sue prospettive".

Sottolinea il Pd di Bagno: "In questi giorni drammatici e nelle prossime settimane, c’è una assoluta priorità, e gli sforzi ad ogni livello, di tutte le Istituzioni, delle organizzazioni economiche e sindacali, delle forze politiche, devono essere orientati ad affrontare la fase di emergenza, di assistenzae poi di una ripresa alle tantissime persone colpite e alla definizione delle condizioni per l’opera di ricostruzione. Resta naturalmente l’impegno del Pd di Bagno di svolgere la Conferenza successivamente, per mettere a disposizione della nostra collettività questa occasione di confronto sulle prospettive di un settore, quale quello turistico-termale, assolutamente strategico per lo sviluppo economico e sociale locale".

Il Pd dichiara anche: "Il Partito Democratico di Bagno coglie questa occasione per esprimere il proprio dolore e le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime. Ringrazia le ragazze e i ragazzi e tutti i volontari che in queste ore sono impegnati in uno sforzo di solidarietà davvero straordinario, per assistere le persone colpite".

gi. mo.